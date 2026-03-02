Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
STA

Carlos Alcaraz Žiga Šeško Filip Jeff Planinšek Bor Artnak

Lestvica ATP

Alcaraz pred Indian Wellsom prvi na lestvici ATP

Carlos Alcaraz kraljuje na vrhu lestvice ATP. | Foto Reuters

Carlos Alcaraz kraljuje na vrhu lestvice ATP.

Foto: Reuters

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je pred prvim mastersom sezone v Indian Wellsu ostal na vrhu lestvice ATP. Na prvem mestu ima še naprej 3150 točk naskoka pred Italijanom Jannikom Sinnerjem. Tretji je ostal Srb Novak Đoković.

V prvi deseterici je prišlo do ene spremembe. Po izpadu v polfinalu Dubaja je Kanadčan Felix Auger-Aliassime izgubil eno mesto in je deveti. Prehitel ga je Američan Ben Shelton, ki prejšnji teden ni igral.

Po zmagi v Dubaju se je najboljši deseterici približal Rus Danil Medvedjev. Za Kazahstancem Aleksandrom Bublikom zaostaja še 45 točk.

Med Slovenci ni prišlo do večjih sprememb. Med najboljšimi 1000 igralci so še naprej trije. Bor Artnak je ostal na 473. mestu, Filip Jeff Planinšek je malce napredoval na 580., medtem ko je zmagovalec mladinskega OP Avstralije Žiga Šeško 991. igralec sveta.

Lestvica ATP (2.  marec):

  1.   (1) Carlos Alcaraz (Špa)            13.550

  2.   (2) Jannik Sinner (Ita)             10.400

  3.   (3) Novak Đoković (Srb)               5280

  4.   (4) Alexander Zverev (Nem)            4555

  5.   (5) Lorenzo Musetti (Ita)             4405

  6.   (6) Alex de Minaur (Avs)              4235

  7.   (7) Taylor Fritz (ZDA)                4220

  8.   (9) Ben Shelton (ZDA)                 4010

  9.   (8) Felix Auger-Aliassime (Kan)       3950

 10.  (10) Aleksander Bublik (Kaz)           3405

...

473. (473) Bor Artnak (Slo)                    94

580. (586) Filip Jeff Planinšek (Slo)          66

991. (989) Žiga Šeško (Slo)                    17

...

