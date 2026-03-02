V zgodnjih jutranjih urah, ob 5.45, so na avtocesti med Trojanami in Blagovico v občini Lukovica, v predoru Trojane, trčila štiri osebna vozila, poroča SPIN (sistem poročanja o intervencijah) uprave za zaščito in reševanje.

Na kraj so takoj prispeli gasilci CZR Domžale in PGE Celje, ki so zavarovali območje, nevtralizirali razlite tekočine, odklopili akumulatorje in pomagali reševalcem NMP Domžale pri oskrbi dveh poškodovanih. Poškodovani osebi so nato prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Na kraju so bili prisotni tudi policisti in služba Dars, ki skrbijo za urejanje prometa in dokumentiranje dogodka.

Promet v predoru je bil zaradi nesreče začasno oviran.