Slovenija in Švica nimata nobenih odprtih vprašanj, odnosi med državama so odlični, je danes po srečanju s švicarskim zunanjim ministrom Ignaziem Cassisom, ki je na obisku v Sloveniji, ocenila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

"Sodelovanje med Švico in Slovenijo se krepi na številnih področjih, od gospodarstva, znanosti in raziskav do zdravstva, izobraževanja in kulture. Švica je ena najpomembnejših, če ne najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica in tudi tretja največja investitorica v slovensko gospodarstvo, kar tudi veliko pove o medsebojnem zaupanju," je izpostavila Fajon. "Lepo je videti, da se odnosi med Slovenijo in Švico še naprej krepijo," je zadovoljen tudi Cassis.

Kot simbol uspešnega sodelovanja med državama je Fajon omenila farmacevtski sektor. Po njenih besedah pa je pred državama še veliko neizkoriščenih priložnosti na področjih vesoljskih tehnologij, obnovljivih virov energije, krožnega gospodarstva, trajnostnega turizma in digitalizacije.

Pogovori o Ukrajini, Bližnjem vzhodu in Zahodnem Balkanu

Ministru se je zahvalila za sodelovanje v Varnostnem svetu ZN. Ob tem je izrazila prepričanje, da bo Švica, ki je v začetku leta prevzela predsedovanje Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), tudi to nalogo opravila odgovorno, povezovalno, z vizijo in poudarkom na dialogu.

Napovedala je, da bosta s švicarskim kolegom na delovnem kosilu nadaljevala pogovore med drugim o ruski agresiji v Ukrajini, Bližnjem vzhodu, razmerah v soseščini in na Zahodnem Balkanu.

Cassis je omenil, da je Švici in Sloveniji skupna tudi bogatost z jeziki, in se pri tem navezal na mednarodni teden retoromanščine. V okviru tega danes švicarsko veleposlaništvo v Sloveniji v sodelovanju z občino Komen in Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov na Gradu Štanjel organizira dogodek z naslovom Glasba jezikov, ki se ga bo udeležil Cassis, je sporočilo švicarsko veleposlaništvo. "Veseli me, da je Slovenija tudi na zunaj prepoznana kot država, ki ceni pomen večjezičnosti. Jezike in kulture je treba negovati, saj krepijo nacionalno identiteto in hkrati spodbujajo raznolikost," je dejala Fajon.

Cassis se bo danes srečal tudi s predsednico republike Natašo Pirc Musar ter ministrom za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandrom Jevškom.

