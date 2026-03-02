Ponedeljek, 2. 3. 2026, 9.15
53 minut
Policija išče pogrešanega Zlatka Novaka iz Veščice
Policiste policijske uprave Murska Sobota so včeraj, 1. marca 2026, v večernih urah obvestili o pogrešanju 51-letnega Zlatka Novaka iz Veščice v občini Razkrižje.
Njegov osebni avtomobil so našli pred mostom čez reko Muro, iz smeri Razkrižja.
Policija prosi vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem, da jih sporočijo na interventno številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.