Policija išče pogrešanega Zlatka Novaka iz Veščice

Zlatko Novak | Foto PU Murska Sobota

Foto: PU Murska Sobota

Policiste policijske uprave Murska Sobota so včeraj, 1. marca 2026, v večernih urah obvestili o pogrešanju 51-letnega Zlatka Novaka iz Veščice v občini Razkrižje.

Njegov osebni avtomobil so našli pred mostom čez reko Muro, iz smeri Razkrižja.

Policija prosi vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem, da jih sporočijo na interventno številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.

