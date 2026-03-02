Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
8.29

Bodo iranski nogometaši bojkotirali svetovno prvenstvo v ZDA?

iranska zastava nogomet | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Predsednik iranske nogometne zveze Mehdi Taj je po napadih ZDA in Izraela na Iran podvomil o udeležbi iranske reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki ga gostijo Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Iran bo igral v skupini G in bo predvidoma odigral tri tekme v Združenih državah.

"Zanesljivo je nekaj, da je po teh napadih težko gledati na svetovno prvenstvo z upanjem," je po poročanju več medijev prvi mož iranske zveze povedal za športni portal Varzesh3.

Svetovno prvenstvo bo junija in julija potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Iran se bo 15. in 21. junija v Los Angelesu pomeril z Novo Zelandijo in Belgijo, 26. junija pa v Seattlu z Egiptom.

Generalni sekretar Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Mattias Grafström je v soboto novinarjem povedal, da pozorno spremljajo razmere na Bližnjem vzhodu.

"Prezgodaj je za komentarje, vendar bomo spremljali dogajanje po svetu, ki bi lahko vplivalo na turnir."

