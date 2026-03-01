Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
A. Ž., STA

Rusija in Kitajska obsodili uboj Hameneja

Vladimir Putin in Ši Džinping | Za Kitajsko in Rusijo je Iran zavezniška država. | Foto Guliverimage

Za Kitajsko in Rusijo je Iran zavezniška država.

Foto: Guliverimage

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obsodil uboj iranskega vrhovnega vodje Alija Hameneja v ameriško-izraelskih napadih in ga označil za "cinično kršitev morale in mednarodnega prava". Uboj Hameneja so ostro obsodili tudi v Pekingu in hkrati pozvali h končanju vojaških operacij. Papež Leon XIV. je pozval h končanju spirale nasilja v regiji.

Kremelj je danes objavil pismo, ki ga je Vladimir Putin poslal iranskemu predsedniku Masudu Pezeškianu. V njem je ruski predsednik izrazil "najgloblje sožalje ob uboju" Alija Hameneja.

Putin: Hamenej je bil izjemen državnik

Po Putinovih besedah je iranski vrhovni vodja umrl "v ciničnem kršenju človeške morale in mednarodnega prava". Dodal je, da se bodo Hameneja spominjali kot "izjemnega državnika, ki je ogromno osebno prispeval k razvoju prijateljskih rusko-iranskih odnosov", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija je že v soboto obsodila ameriško-izraelske napade na Iran kot "nevarno pustolovščino", ki bi lahko v regiji sprožila "katastrofo".

Kitajska obsodila uboj ajatole

Tudi Kitajska je ostro obsodila uboj Hameneja, ki predstavlja "hudo kršitev iranske suverenosti in varnosti, teptanje ciljev in načel Ustanovne listine ZN ter temeljnih norm mednarodnih odnosov," je sporočilo zunanje ministrstvo v Pekingu in pozvalo k takojšnji prekinitvi vojaških operacij.

Iran med drugim pomaga Rusiji v boju proti Ukrajini z droni iranske izdelave. Na fotografiji: Ali Hamenej in Vladimir Putin. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Iran med drugim pomaga Rusiji v boju proti Ukrajini z droni iranske izdelave. Na fotografiji: Ali Hamenej in Vladimir Putin. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Odziv Pekinga je sledil poročanju kitajskih državnih medijev o telefonskem pogovoru med zunanjima ministroma Kitajske in Rusije, Vang Jijem in Sergejem Lavrovom.

Med pogovorom, do katerega je po poročanju tiskovne agencije Xinhua prišlo na pobudo Lavrova, je Vang dejal, da je "očiten uboj suverenega voditelja in spodbujanje spremembe režima" s strani ZDA in Izraela nesprejemljivo. Kitajsko tudi skrbi, da bi se razmere na Bližnjem vzhodu nevarno zaostrile, je vodja kitajske diplomacije še povedal ruskemu kolegu.

Odzval se je tudi papež Leon XIV.

Na dogajanje se je danes odzval tudi papež Leon XIV., ki je vpletene strani pozval h končanju "spirale nasilja" na Bližnjem vzhodu.

"Stabilnost in mir se ne gradita z medsebojnimi grožnjami ali z orožjem, ki seje uničenje, bolečino in smrt, temveč le z razumnim, pristnim in odgovornim dialogom," je dejal med molitvijo Angelovega čaščenja na Trgu sv. Petra in pozval k diplomaciji.

