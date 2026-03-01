Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Nedelja,
1. 3. 2026,
13.49

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,14

Natisni članek

Natisni članek
napad Iran letališče Dubaj

Nedelja, 1. 3. 2026, 13.49

34 minut

Iran uresničil grožnje, med tarčami tudi letališče v Dubaju

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,14
Letališče v Dubaju | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je sporočila, da je z raketami in droni začela nov val napadov na države Bližnjega vzhoda. Med tarčami je tudi mednarodno letališče v Dubaju.

Iranski povračilni napadi so v zadnjih urah močno zaostrili razmere na Bližnjem vzhodu. Po najnovejših informacijah je med napadenimi objekti tudi mednarodni letališki kompleks v Dubaju v Združenih arabskih emiratih. Posnetek na omrežju X prikazuje gost črn dim, ki se vali z enega najpomembnejših letalskih vozlišč na svetu. Informacij o škodi in morebitnih žrtvah še ni.

Dubajsko letališče je bilo poškodovano že v sobotnem napadu, ko so bili ranjeni štirje zaposleni.

Turisti ujeti na Bližnjem Vzhodu
Novice Na Bližnjem vzhodu ostalo ujetih najmanj 150 Slovenk in Slovencev

Iz Dubaja smo sicer že pred tem poročali o več ranjenih. Po poročanju tamkajšnje tiskovne agencije Dubai Media sta bili ranjeni dve osebi, potem ko so ostanki prestreženih dronov padli na hiši.

Preberite še: 

Andreja Počkaj
Novice Slovenska popotnica, ki je obtičala na letališču v Dubaju, za Siol.net: Smo kot v vakuumu #video

Oblaki črnega dima se dvigajo tudi z območja v bližini pristanišča Abu Dabi, potem ko so območje pretresle močne eksplozije.

V bahrajnski prestolnici Manama je brezpilotni letalnik poškodoval hotel Crowne Plaza.

napad Iran letališče Dubaj
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.