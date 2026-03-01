Iran uresničil grožnje, med tarčami tudi letališče v Dubaju

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je sporočila, da je z raketami in droni začela nov val napadov na države Bližnjega vzhoda. Med tarčami je tudi mednarodno letališče v Dubaju.

Iranski povračilni napadi so v zadnjih urah močno zaostrili razmere na Bližnjem vzhodu. Po najnovejših informacijah je med napadenimi objekti tudi mednarodni letališki kompleks v Dubaju v Združenih arabskih emiratih. Posnetek na omrežju X prikazuje gost črn dim, ki se vali z enega najpomembnejših letalskih vozlišč na svetu. Informacij o škodi in morebitnih žrtvah še ni.

Dubajsko letališče je bilo poškodovano že v sobotnem napadu, ko so bili ranjeni štirje zaposleni.

Iz Dubaja smo sicer že pred tem poročali o več ranjenih. Po poročanju tamkajšnje tiskovne agencije Dubai Media sta bili ranjeni dve osebi, potem ko so ostanki prestreženih dronov padli na hiši.

Oblaki črnega dima se dvigajo tudi z območja v bližini pristanišča Abu Dabi, potem ko so območje pretresle močne eksplozije.

Zayed Port in Abu Dhabi, UAE hit by Iranian strikes. pic.twitter.com/RUojLGQ087 — Shalinder Wangu (@Wangu_News18) March 1, 2026

V bahrajnski prestolnici Manama je brezpilotni letalnik poškodoval hotel Crowne Plaza.