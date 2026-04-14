Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes napovedal, da bo naftovod Družba, po katerem na Madžarsko in Slovaško prek Ukrajine prihaja ruska nafta, ponovno odprt do konca aprila. Popravilo naftovoda, ki je bil po navedbah Ukrajine poškodovan v ruskih napadih, je bil v zadnjih mesecih glavni vir napetosti med Kijevom in Budimpešto.

"Kar zadeva naftovod bo, kot smo obljubili, popravljen do konca aprila – ne v celoti, vendar dovolj, da bo deloval," je dejal Zelenski med obiskom v Berlinu. Izrazil je upanje, da bo Budimpešta Kijevu v zameno odobrila 90 milijard evrov evropskega posojila, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajina, ki je delovanje naftovoda ustavila konec januarja, trdi, da je bil ta poškodovan v ruskih zračnih napadih in da ga še niso popravili.

Napetosti med Zelenskim in Orbanom

Vprašanje delovanja oziroma poškodovanosti naftovoda je bilo v zadnjih mesecih v središču napetosti med Zelenskim, ki želi, da države članice EU prenehajo kupovati rusko energijo, in madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. Madžarska se je zato odločila za blokado novih sankcij EU proti Moskvi in evropskega posojila Kijevu v višini 90 milijard evrov, dokler naftovod ne bo ponovno odprt.

Orban je ukrajinskega predsednika ostro kritiziral med volilno kampanjo pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami, na katerih je nato doživel boleč poraz, s čimer se je končala njegova 16-letna vladavina. Tudi njegov naslednik, vodja opozicijske stranke Tisza Peter Magyar, kljub napovedim o novem obdobju v madžarski politiki nasprotuje pošiljanju vojaške pomoči EU Ukrajini.

Zelenski je pozval k pogovorom z Magyarjem. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem, se je z njim pripravljen srečati, kadarkoli bo ta na to pripravljen, še navaja AFP.