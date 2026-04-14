Ameriški podpredsednik JD Vance je v ponedeljek izrazil obžalovanje zaradi poraza madžarskega premierja Viktorja Orbana na nedeljskih parlamentarnih volitvah, na katerih je zmagala stranka Tisza vodje opozicije Petra Magyarja. Vance je obenem zagotovil, da bo Washington ohranil dobro sodelovanje z novo vlado v Budimpešti.

"Žalosten sem, ker je izgubil. Prepričan sem, da bomo zelo dobro sodelovali z naslednjim madžarskim premierjem," je za ameriško televizijo Fox News dejal Vance, ki je prejšnji teden obiskal Budimpešto v znak podpore desničarskemu premierju Orbanu, sicer tesnemu zavezniku predsednika Donalda Trumpa.

Vance: Viktor Orban odličen fant, ki opravlja odlično delo

Vance je v pogovoru poudaril, da je "Viktor Orban odličen fant, ki opravlja odlično delo", in ocenil, da je njegova 16-letna vladavina na Madžarskem v državo prinesla temeljne spremembe, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je še povedal, so dobro vedeli, da obstaja velika verjetnost, da bo Orban na volitvah izgubil. Vendar pa so se odločili izraziti podporo Orbanu, ker "je eden redkih evropskih voditeljev, ki se je bil pripravljen upreti birokraciji v Bruslju, ki povzroča veliko škode Združenim državam", je pojasnil Vance, ki je med obiskom na Madžarskem nekaj dni pred volitvami pozval volivce, naj glasujejo za Orbana.

Ameriški podpredsednik je poudaril še, da je bila podpora Orbanu, ki da jim stoji ob strani že dolgo, "pravilna stvar".

Magyar prepričljivo zmagal na volitvah

Vodja madžarske opozicijske stranke Tisza Peter Magyar je v nedeljo prepričljivo zmagal na volitvah, na katerih je stranka osvojila dvotretjinsko večino. Obljubil je, da bo po 16 letih vladavine Viktorja Orbana naredil vse, da na Madžarskem napoči novo obdobje.

Magyar je za zmago prejel čestitke iz vse Evrope. Evropski voditelji so med drugim poudarjali, da je Evropa po porazu Orbana na Madžarskem močnejša in da so zmagale evropske vrednote.