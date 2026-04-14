Torek, 14. 4. 2026, 14.07

Italija začasno ustavila izvajanje obrambnega sporazuma z Izraelom

Giorgia Meloni | Kot je danes ob robu dogodka v Veroni dejala Meloni, se je njena vlada "odločila, da bo zaradi trenutnih razmer začasno ustavila samodejno podaljšanje obrambnega sporazuma z Izraelom". | Foto Reuters

Italijanska premierka Giorgia Meloni je danes sporočila, da začasno ustavlja izvajanje obrambnega sporazuma z Izraelom, ki med drugim ureja sodelovanje na področju vojaškega usposabljanja in raziskav. Odnosi med državama so se nedavno zaostrili zlasti v luči konflikta v Libanonu, kjer delujejo italijanski mirovniki ZN.

Kot je danes ob robu dogodka v Veroni dejala Meloni, se je njena vlada "odločila, da bo zaradi trenutnih razmer začasno ustavila samodejno podaljšanje obrambnega sporazuma z Izraelom". Obrambni minister Guido Crosetto je svojemu izraelskemu kolegu Israelu Kacu poslal pismo o začasni ustavitvi izvajanja italijansko-izraelskega memoranduma, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V veljavi od 13. aprila 2006

Memorandum, ki vzpostavlja okvir za obrambno sodelovanje med drugim na področju vojaške opreme in usposabljanja vojaškega osebja ter raziskav in informacijske tehnologije, je začel veljati 13. aprila 2006 in predvideva podaljšanje vsakih pet let. Italijanska opozicija je vlado že več mesecev pozivala k začasni ustavitvi tega podaljšanja.

Italijanski diplomatski vir je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da je bilo izvajanje sporazuma začasno ustavljeno, pri tem pa dejal, da "bi ga bilo politično težko ohraniti".

Napetosti med državama so se v zadnjem tednu stopnjevale, potem ko je italijanska vlada obtožila izraelske sile, da so izstrelile opozorilne strele na konvoj italijanskih mirovnikov ZN v Libanonu. Italija je v znak protesta zaradi incidenta, v katerem je bilo poškodovano najmanj eno vozilo, vendar ni bil nihče ranjen, na pogovor poklicala izraelskega veleposlanika.

Izrael pa je v ponedeljek na pogovor poklical italijanskega veleposlanika po komentarjih zunanjega ministra Antonia Tajanija, ki je med obiskom Bejruta obsodil "nesprejemljive napade" izraelskih sil na libanonske civiliste.

