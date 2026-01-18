Popoln kaos v finalu afriškega prvenstva, nogometaši ob sodniški farsi odkorakali z igrišča

Maroko in Senegal sta v velikem finalu afriškega prvenstva poskrbela za večer, kakršnega svet nogometa ne pomni. Maročani so globoko v sodnikovem dodatku dobili enajstmetrovko, ob kateri je reprezentanca Senegala protestno zapustila zelenico. Na pobudo Sadia Maneja so se soigralci vrnili, Brahim Diaz je zapravil strel z bele točke, nato pa so se z zadetkom Pape Gueya Senegalci še drugič povzpeli na afriški nogometni prestol (0:1).

Senegalci, ki so osvojili svoj drugi afriški naslov, prvega so leta 2022, so v polfinalu z 1:0 ugnali Egipt, Maročani, ki so tudi lovili svoj drugi naslov, a ostali pri tistem izpred 50 let, pa po enajstmetrovkah Nigerijo.

Po ne posebej razburljivih prvih 35 minutah so imeli Senegalci v 38. minuti izvrstno priložnost za vodstvo, saj je sam pred Yassina Bounouja prišel Iliman Ndiaye, vendar je bil maroški vratar uspešnejši. Tri minute pozneje so imeli tudi Maročani prvo resnejšo priložnost na tekmi, a je Nayef Aguerd zgrešil z glavo. Končnica polčasa je bila precej živahna, izid pa se ni spremenil.

V drugem polčasu je najprej Ayoub El Kaabi zapravil prvo resnejšo akcijo domače zasedbe, ki je bila sprva nevarnejša, a pozneje se je dogajanje znova umirilo, ob koncu pa znova zelo zaživelo. V 90. minuti so imeli Senegalci lepo priložnost, dobro je posredoval Bounou, na drugi strani pa so tudi Maročani zagrozili preko Abdessamada Ezzalzoulija.

Zvezdnik Real Madrida Brahim Diaz bo še dolgo časa sanjal zapravljeno enajstmetrovko. Foto: Guliverimage

Diaz postal tragični junak

Že v sodniškem dodatku so Senegalci celo dosegli zadetek, a so ga sodniki razveljavili zaradi domnevnega prekrška, so pa sodniki na veselje domačinov in precejšnjo jezo Senegalcev v osmi minuti dodatka dosodili enajstmetrovko, ko je Malick Diouf pred svojimi vrati povlekel Brahima Diaza. Ta sodniška odločitev je tako razburila selektorja Senegala Papeja Thiawa, da je igralcem zaukazal odhod z igrišča in v slačilnico.

Sadio Mane je soigralce pozval, naj se vrnejo na igrišče:

This moment of Sadio Mané instructing his Senegelese teammates to return to the pitch and fight like men will definitely go down in history if Senegal go on to win the AFCON final

Po dolgih pregovarjanjih je Brahim Diaz, s petimi goli prvi strelec turnirja, v 14. minuti dodatka le streljal z bele pike, toda to storil zelo slabo, bizarno je poskušal s 'panenko', tako da je senegalski vratar Edouard Mendy žogo ujel. Sodnik je nato zapiskal konec rednega dela, sledil pa je podaljšek.

Watch Brahim Diaz miss an important penalty for Morocco in the #AFCONFinal



Karma is a what? Go SENEGAL!!!!



#SENMAR #MARSEN #AFCON2025 pic.twitter.com/sC1b5rhlKG — H . I . M🛑 (@Alpha_3l) January 18, 2026

Gueye za drugi naslov Senegala

V tem je Senegal povedel v 94. minuti, ko je z lepim strelom pod prečko zadel Pape Gueye, pozneje pa imel še eno lepo priložnost za podvojitev prednosti.

V drugem delu podaljška sta imeli obe ekipi nekaj izjemnih priložnosti, Maroko je med drugim zadel okvir vrat, Senegal pa zgrešil prazna vrata, na koncu pa so Senegalci tekmo le pripeljali do zanje srečnega konca.

Strel Pape Gueya, ki je odločil finale afriškega prvenstva. Foto: Guliverimage

V soboto so Nigerijci osvojili končno tretje mesto, potem ko so v malem finalu v Casablanci po enajstmetrovkah ugnali Egipt s 4:2. Po rednem delu je bilo 0:0.

Naslednji afriški pokal narodov bo predvidoma leta 2027 v Keniji, Tanzaniji in Ugandi.