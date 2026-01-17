Tesna zmaga Hrvatov, Srbi presenetili Nemce

Slovenska izbrana vrsta je bila po petkovem srečanju s Črno goro na evropskem prvenstvu v soboto prosta. Je bila pa prvič na delu Hrvaška, ki je v skupini E tesno z 32:29 premagala Gruzijo. Avstrija je v skupini A s 25:30 izgubila s Španijo, Srbi p so presenetiti Nemce (30.27). Francija je v skupini C visoko premagala Ukrajino (46:26).

Rokometaši Španije, Francije in Norveške so na evropskem prvenstvu prišli do drugih zmag.

V skupini A v Herningu so Španci, ki so uvodoma ugnali Srbijo, tokrat igrali proti Avstrijcem. Ti so v prvem krogu izgubili proti Nemčiji, tokrat pa znova pokleknili in zapravili možnosti za napredovanje. Španci, evropski prvaki v letih 2018 in 2020, so zmagali s 30:25. Španci, ki so se že prebili v drugi del, so bili praktično celo tekmo v prednosti, izid je bil izenačen le pri 1:1 in 2:2. Že v prvem polčasu so si španski igralci priigrali sedem golov naskoka, v drugem polčasu so prednost brez težav obdržali. Najboljša strelca zmagovalne zasedbe sta bila Imanol Garciandia in Aleix Gomez s po štirimi goli, pri Avstrijcih jih je šest dal Tobias Wagner, pet pa Mykola Bilyk.

Srbija, srebrna leta 2012, se je zvečer merila z Nemčijo, evropskim prvakom 2004 in 2016. Slavili so Srbi s 30:27. Nemci so bolje odigrali prvi polčas, ki so ga dobili za štiri gole, v drugem pa so se Srbi vrnili in približno 12 minut pred koncem tudi povedli ter se z boljšo končnico obdržali v igri za napredovanje. V zadnjem krogu morajo premagati Avstrijo. Tokrat sta bila pri Srbih strelsko najbolj razpoložena Vukašin Vorkapić in Uroš Kojadinović s po šestimi goli. Pri Nemcih sta prav tako po šestkrat zadela Miro Schluroff in Renars Uščins.

Hrvaška, evropski podprvak v letih 2008, 2010 in 2020, se je pomerila z Gruzijo, ki šele drugič igra na EP. Hrvati so zmagali z 32:29, tekma pa je bila precej tesna, saj so bili Gruzijci, ki so v prvem polčasu vodili tudi za šest golov, v 57. minuti le gol za tekmeci. Tin Lučin, Ivan Martinović in Mario Šoštarić, z osmimi goli prvi strelec svoje ekipe, pa so nato le potrdili zmago Hrvaške. Pri Gruziji je bil najučinkovitejši Giorgi Chovrebadze s sedmimi goli.

