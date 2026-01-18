Malta za gol boljša, Slovenci na koncu 15.

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na zadnji tekmi skupine za razvrstitev od 13. do 16. mesta s 13:14 priznala premoč Malti, ki je tako zasedla 13. mesto. Po zmagi Slovaške nad Izraelom z 11:8 (3:2, 3:1, 3:2, 2:3) je Slovenija tako osvojila 15. mesto.

Slovenci, ki so nastopili brez kaznovanega Aljaža Troppana, so pokazali drugačen obraz kot na pripravljalni tekmi pred EP, ko je v Mariboru Malta visoko slavila. Kljub uvodnemu vodstvu nasprotnikov so na krilih Vukašina Stefanovića in Eneja Potočnika (oba po dva zadetka) na prvi odmor odšli s prednostjo 4:3.

Tudi druga četrtina je ponudila veliko zadetkov, s 4:5 pa je pripadla Malti. Za Slovenijo sta tudi peti, šesti in sedmi gol dosegla prej omenjena igralca, kot tretji pa se je na listo strelcev vpisal Matija Bernard Čanč.

Drugi polčas so z golom odprli Maltežani, odgovoril pa je Nace Štromajer. Nasprotniki so še dvakrat povedli, a je Marcel Lipnik dvakrat izid izenačil in pred zadnjimi osmimi minutami je bilo 11:11.

Malta je v četrti četrtini povedla za dva, Štromajer je še enkrat znižal, naturalizirani Rus Ivan Nagaev pa je slabih pet minut pred koncem poskrbel za 12:14. Slovenijo je nekaj več kot dve minuti pred koncem v igro vrnil kapetan Jaša Kadivec, nato pa se do konca izid ni več spremenil. Kot zadnji je nekaj sekund pred koncem z lobom poskušal Štromajer, a je vratar Malte njegovo namero prebral, so še sporočili iz Zveze vaterpolskih društev Slovenije.