K. M., STA

17. 1. 2026,
16.29

Štajerska Slovenija cesta sanacija

Sobota, 17. 1. 2026, 16.29

1 ura, 34 minut

Na štajerski avtocesti končali sanacijo po hudi nesreči

K. M., STA

štajerska avtocesta | Na Darsu so napovedali, da bo promet znova neovirano stekel danes zvečer, a so sanacijska dela zaključili predčasno in je promet že stekel brez omejitev. | Foto DARS

Na Darsu so napovedali, da bo promet znova neovirano stekel danes zvečer, a so sanacijska dela zaključili predčasno in je promet že stekel brez omejitev.

Foto: DARS

Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico je promet znova stekel po obeh prometnih pasovih v obe smeri. Z Darsa so sporočili, da so sanacijska dela, ki so potekala po četrtkovi hudi prometni nesreči, končana. V nesreči je eksplodirala cisterna z gorivom, ena oseba je umrla.

Prometna nesreča se je zgodila v četrtek okoli 8. ure, ko je 49-letni voznik tovornega vozila s polpriklopnikom, na katerem je v cisterni prevažal nafto, pri vožnji izgubil oblast nad vozilom in trčil v varnostno ograjo ter jo prebil. Njegovo vozilo se je pri tem prevrnilo na nasprotnem smernem vozišču v trenutku, ko je v nasprotni smeri pripeljal 28-letni voznik tovornega vozila in trčil v goreče vozilo.

Kaj se je zgodilo? 

Voznik manjšega tovornjaka je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, njegov 26-letni sopotnik pa je bil huje poškodovan. Lažje je bil poškodovan tudi 49-letni voznik tovornjaka s cisterno.

Zaradi gašenja požara in odprave posledic nesreče je bila avtocesta nekaj ur popolnoma zaprta. Nato je promet v obe smeri potekal po enem prometnem pasu na vsaki strani, saj je potekala sanacija vozišča in cestne opreme. Na Darsu so napovedali, da bo promet znova neovirano stekel danes zvečer, a so sanacijska dela zaključili predčasno in je promet že stekel brez omejitev.

štajerska avtocesta
Štajerska Slovenija cesta sanacija
