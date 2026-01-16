Letošnja vinska kraljica Nika Martinčič bo povezala vino in šport

Nova vinska kraljica Slovenije, ki so jo danes okronali v Radencih, je Nika Martinčič iz Šentjerneja. Letos bo na dogodkih po Sloveniji in tujini predstavljala vse tri slovenske vinorodne dežele, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino.

Novo vinsko kraljico sta okronala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić in predsednik uprave Pomurskega sejma, ki je nosilec institucije Vinska kraljica Slovenije, Janez Erjavec.

Slednji je v nagovoru med drugim dejal, da je Slovenija geografsko majhna država, a ima veliko vinsko dušo. V njej se zrcali globok odnos med človekom in zemljo, ki se ohranja skozi stoletja. "Čeprav mu okoliščine niso vedno naklonjene, vinogradniki in vinarji vztrajajo. Upamo, da bodo vztrajali še dolgo," je izpostavil.

Po Martinčičinih besedah, ki je prisegla kot 29. vinska kraljica Slovenije, naziv prinaša tudi odgovornost. "Odgovornost do ljudi, ki s trdim delom, potrpežljivostjo in ljubeznijo do zemlje že stoletja soustvarjajo podobo slovenskega vinogradništva in vina," je dejala.

Opozarjala bo tudi na zmernost

Dodala je, da bo njeno poslanstvo približati vino še širši množici ljudi – ne le kot pijačo, temveč kot živilo, ki obogati druženja in posebne priložnosti v našem življenju. Napovedala je, da si bo prizadevala za širjenje glasu o zmernem pitju in kulturnem uživanju vina.

Posebej se bo osredotočila na povezavo med vinom in športom. "Na prvi pogled se morda zdita oddaljena, v resnici pa imata veliko skupnega. Tako šport kot vino temeljita na disciplini, vztrajnosti, spoštovanju pravil in poštenem odnosu do samega sebe. V športu šteje vsak trening, v vinogradništvu vsak dan v letu. Rezultat ni nikoli naključen," je dejala.

Martinčič, ki bo letos dopolnila 24 let, prihaja iz vinarsko-vinogradniške in trsničarske družine iz Šentjerneja. Diplomirala je na Fakulteti za šport, zdaj pa obiskuje prvi letnik magistrskega študijskega programa Kineziologija na tej fakulteti.

Kraljičino protokolarno vino je modra frankinja proizvajalca Vina Martinčič.