Avtor:
A. T. K.

Petek,
16. 1. 2026,
9.04

Osveženo pred

7 minut

Petek, 16. 1. 2026, 9.04

7 minut

V Džangdžjakovu na Kitajskem na skakalnici samo tri Slovenke

Slabe novice iz slovenskega tabora: obolela Nika Vodan bo izpustila obe tekmi na ikonični skakalnici

Avtor:
A. T. K.

Nika Vodan | Nika Vodan bo zaradi bolezni izpustila obe tekmi na Kitajskem. | Foto Instagram

Nika Vodan bo zaradi bolezni izpustila obe tekmi na Kitajskem.

Foto: Instagram

Slovenska smučarska skakalka Nika Vodan bo zaradi bolezni - kot je včeraj sporočila na družbenih omrežjih jo je ulovila gripa - izpustila obe tekmi na ikonični skakalnici Snow Ruyi v Džangdžjakovu na Kitajskem, ki ima v slovenskem taboru zaradi uspeha na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 poseben.

Vodstvo reprezentance je odločitev sprejelo po posvetovanju z zdravniško službo Smučarske zveze Slovenije, so sporočili iz sedeža krovne organizacije. 

Brez obolele Nike Vodan slovenska ekipa tako šteje tri tekmovalke. Poleg izjemne Nike Prevc, ki je s konkurenco pometla že v četrtkovih kvalifikacija in današnji poskusni seriji, lovi pa že svojo 32. zmago svetovnega pokala, sta na startni listi še Maja Kovačič in Katra Komar.

Nika Vodan | Foto: Instagram Foto: Instagram

