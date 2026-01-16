Slovenska smučarska skakalka Nika Vodan bo zaradi bolezni - kot je včeraj sporočila na družbenih omrežjih jo je ulovila gripa - izpustila obe tekmi na ikonični skakalnici Snow Ruyi v Džangdžjakovu na Kitajskem, ki ima v slovenskem taboru zaradi uspeha na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 poseben.

Vodstvo reprezentance je odločitev sprejelo po posvetovanju z zdravniško službo Smučarske zveze Slovenije, so sporočili iz sedeža krovne organizacije.

Brez obolele Nike Vodan slovenska ekipa tako šteje tri tekmovalke. Poleg izjemne Nike Prevc, ki je s konkurenco pometla že v četrtkovih kvalifikacija in današnji poskusni seriji, lovi pa že svojo 32. zmago svetovnega pokala, sta na startni listi še Maja Kovačič in Katra Komar.

Foto: Instagram

