V Džangdžjakovu na Kitajskem na skakalnici samo tri Slovenke
Slabe novice iz slovenskega tabora: obolela Nika Vodan bo izpustila obe tekmi na ikonični skakalnici
Slovenska smučarska skakalka Nika Vodan bo zaradi bolezni - kot je včeraj sporočila na družbenih omrežjih jo je ulovila gripa - izpustila obe tekmi na ikonični skakalnici Snow Ruyi v Džangdžjakovu na Kitajskem, ki ima v slovenskem taboru zaradi uspeha na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 poseben.
Vodstvo reprezentance je odločitev sprejelo po posvetovanju z zdravniško službo Smučarske zveze Slovenije, so sporočili iz sedeža krovne organizacije.
Brez obolele Nike Vodan slovenska ekipa tako šteje tri tekmovalke. Poleg izjemne Nike Prevc, ki je s konkurenco pometla že v četrtkovih kvalifikacija in današnji poskusni seriji, lovi pa že svojo 32. zmago svetovnega pokala, sta na startni listi še Maja Kovačič in Katra Komar.
