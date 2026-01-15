Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., Sa. B.

Četrtek,
15. 1. 2026,
8.51

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,36

Natisni članek

Natisni članek
Slovenske Konjice Slovenska Bistrica policija nesreča nesreča prometna nesreča štajerska avtocesta štajerska avtocesta

Četrtek, 15. 1. 2026, 8.51

19 minut

Hujša prometna nesreča zaprla štajersko avtocesto v obe smeri #video

Avtorji:
D.K., Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,36

Na štajerski avtocesti se je zgodila hujša prometna nesreča, zaradi katere je izbruhnil obsežen požar. Avtocesta je med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug zaprta v obe smeri. V nesreči sta bila udeležena kombi in Petrolova cisterna, informacij o morebitnih poškodovanih osebah pa še ni.

S fotografij, objavljenih na spletnih portalih, je opaziti ogenj, ki se razteza po vsej širini avtoceste, in močan črn dim. Po neuradnih podatkih Radia Rogla je v prometni nesreči razneslo cisterno. Aktiviranih je tudi več okoliških gasilskih enot, ki so že na terenu.

Promet preusmerjen na regionalno cesto

Prometna nesreča, ki je zaprla del štajerske avtoceste, se je zgodila okrog 8. ure, so sporočili z mariborske policijske uprave. Po prvih informacijah sta bila v nesreči udeležena kombi in tovorno vozilo, ki še vedno gorita, na kraju pa poteka gasilska intervencija. Informacij o morebitnih poškodovanih osebah še nimajo, so sporočili s policije in dodali, da je promet na tem delu v celoti zaprt in preusmerjen na regionalno cesto. Da gre za Petrolovo cisterno, je podjetje potrdilo za N1.

Fotogalerija
1
 / 3

Prometnoinformacijski center voznikom priporoča, naj se na regionalno cesto proti Celju preusmerijo v Framu, proti Mariboru pa v Slovenskih Konjicah. Ob tem voznike opozarjajo, naj v zastoju ustvarijo reševalni pas.

Zaprta sta uvoza Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in Slovenske Konjice proti Mariboru. Zastoji nastajajo tako na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah. Za osebna vozila obvoz v obe smeri priporočajo skozi Celje, Rogaško Slatino, Ptuj in Maribor, za tovorna vozila med Mariborom in Ljubljano pa pot skozi Hrvaško.

Stanje na cestah:

Prometne informacije:

Nesreča na Tajskem, žerjav padel na vlak
Novice Žerjav padel na potujoči vlak, mrtvih najmanj 28 potnikov #video
Viličar, delovna nesreča
Novice Nesreča pri delu usodna za 74-letnika
nesreča
Novice Pretresljiv posnetek: voznik povozil dekleti, ki sta padli s sani #video
Slovenske Konjice Slovenska Bistrica policija nesreča nesreča prometna nesreča štajerska avtocesta štajerska avtocesta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.