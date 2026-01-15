Na štajerski avtocesti se je zgodila hujša prometna nesreča, zaradi katere je izbruhnil obsežen požar. Avtocesta je med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug zaprta v obe smeri. V nesreči sta bila udeležena kombi in Petrolova cisterna, informacij o morebitnih poškodovanih osebah pa še ni.

S fotografij, objavljenih na spletnih portalih, je opaziti ogenj, ki se razteza po vsej širini avtoceste, in močan črn dim. Po neuradnih podatkih Radia Rogla je v prometni nesreči razneslo cisterno. Aktiviranih je tudi več okoliških gasilskih enot, ki so že na terenu.

Promet preusmerjen na regionalno cesto

Prometna nesreča, ki je zaprla del štajerske avtoceste, se je zgodila okrog 8. ure, so sporočili z mariborske policijske uprave. Po prvih informacijah sta bila v nesreči udeležena kombi in tovorno vozilo, ki še vedno gorita, na kraju pa poteka gasilska intervencija. Informacij o morebitnih poškodovanih osebah še nimajo, so sporočili s policije in dodali, da je promet na tem delu v celoti zaprt in preusmerjen na regionalno cesto. Da gre za Petrolovo cisterno, je podjetje potrdilo za N1.

Prometnoinformacijski center voznikom priporoča, naj se na regionalno cesto proti Celju preusmerijo v Framu, proti Mariboru pa v Slovenskih Konjicah. Ob tem voznike opozarjajo, naj v zastoju ustvarijo reševalni pas.

Zaprta sta uvoza Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in Slovenske Konjice proti Mariboru. Zastoji nastajajo tako na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah. Za osebna vozila obvoz v obe smeri priporočajo skozi Celje, Rogaško Slatino, Ptuj in Maribor, za tovorna vozila med Mariborom in Ljubljano pa pot skozi Hrvaško.

