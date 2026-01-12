Slovenska plezalca med vzponom na Prisojnik padla 15 metrov v globino

Pri vzponu na Prisojnik se je huje poškodovala ledna plezalka iz Slovenije, ki se je na odpravo podala skupaj s še enim slovenskim državljanom. Plezalca sta padla 15 metrov v globino, Slovenka pa si je pri tem huje poškodovala stopalo. Z reševalnim helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico v Beljaku. Pri reševanju je posredovala reševalna služba ARA iz avstrijske Koroške.

Nesreča se je zgodila na strmem ledenem grebenu na severni strani Prisojnika. Avstrijsko reševalno službo ARA so v nedeljo ob 14.30 obvestili, da sta v grebenu dva ledna plezalca v stiski, pri čemer je eden od njiju huje poškodovan. Ko so prispeli na kraj, so ugotovili, da pristanek helikopterja zaradi strmega terena ne bo mogoč, zato so se odločili za reševanje iz zraka.

Oba so pripeljali na varno

Reševalec se je najprej napotil do hudo poškodovane plezalke, ji nudil prvo pomoč in jo pripravil na vzlet. Ker drugi plezalec zaradi nevarnega in težkega terena ni mogel več sam obvladati spusta, so rešili tudi njega in ga s helikopterjem prepeljali na varno. Zdravniško oskrbo so jima zagotovili v približno 20 minutah, hudo poškodovano plezalko pa so na nadaljnjo oskrbo prepeljali v bolnišnico v Beljaku, so sporočili.

Dodali so, da takšne nesreče dokazujejo, kako dragoceno in potrebno je tesno sodelovanje mejnih reševalnih služb v primeru nesreč prek državnih meja. "Komunikacija in koordinacija sta delovali gladko, hitro, učinkovito in popolnoma profesionalno. Na zahtevnem alpskem terenu je hitro sodelovanje ključnega pomena, da pomoč prispe tja, kjer je potrebna," so še zapisali v objavi na družbenem omrežju Facebook.

Da sta bila v nesreči udeležena državljana Slovenije, je poročal avstrijski Kleine Zeitung.

Po podatkih Urada za meteorološko napoved je nevarnost snežnih plazov v gorah zmerna. Nevarna so predvsem mesta z napihanim snegom, kjer lahko že ob večji obremenitvi sprožimo manjši do srednje velik snežni plaz. Večja previdnost je potrebna v grapah in žlebovih, kjer je lahko večja količina napihanega snega, so opozorili na Upravi za zaščito in reševanje.