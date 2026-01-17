Sobota, 17. 1. 2026, 6.25
Državno prvenstvo, finale, tretja tekma
Olimpija lahko postane prvak, Jeseničani bodo poskušali podaljšati serijo
Hokejisti HK Olimpija imajo na palicah zaključni plošček za naslov slovenskega prvaka. Tretja finalna tekma proti večnemu tekmecu HDD Jesenice se bo v Tivoliju začela ob 18. uri. Cilj favoriziranih Ljubljančanov, ki so v četrtek na Jesenicah zmagali tesno in po preobratu, je naslov po treh tekmah. Če bi železarjem uspelo serijo podaljšati, bi bila četrta tekma v ponedeljek na njihovem terenu.
Olimpija je na prvi finalni tekmi zmagala s 5:0, na drugi pa s 4:.3.
Ljubljančani so v lanski sezoni dobili obe tekmi in tako prišli do skupno 28. naslova za ljubljanski hokej v zgodovini in jubilejnega 20. v samostojni Sloveniji. Jeseničani imajo 13 naslovov v samostojni Sloveniji, zadnjega so osvojili v sezoni 2020/21.
Sobota, 17. januar
*Ekipi igrata na tri zmage. Termini preostalih tekem, če bo potrebno 19. januar (Jesenice), 21. januar (Ljubljana).
Državni prvaki v samostojni Sloveniji
1991/92 Acroni Jesenice
1992/93 Acroni Jesenice
1993/94 Acroni Jesenice
1994/95 Olimpija Hertz Ljubljana
1995/96 Olimpija Hertz Ljubljana
1996/97 Olimpija Hertz Ljubljana
1997/98 Olimpija Hertz Ljubljana
1998/99 Olimpija Ljubljana
1999/00 Olimpija Ljubljana
2000/01 Olimpija Ljubljana
2001/02 ZM Olimpija Ljubljana
2002/03 ZM Olimpija Ljubljana
2003/04 ZM Olimpija Ljubljana
2004/05 Acroni Jesenice
2005/06 Acroni Jesenice
2006/07 ZM Olimpija Ljubljana
2007/08 Acroni Jesenice
2008/09 Acroni Jesenice
2009/10 Acroni Jesenice
2010/11 Acroni Jesenice
2011/12 Tilia Olimpija Ljubljana
2012/13 Telemach Olimpija
2013/14 Telemach Olimpija
2014/15 HDD SIJ Acroni Jesenice
2015/16 Telemach Olimpija
2016/17 HDD SIJ Acroni Jesenice
2017/18 HDD SIJ Acroni Jesenice
2018/19 HK SŽ Olimpija
2019/20 / (prvaka ni bilo zaradi pandemije covid-19)
2020/21 HDD SIJ Acroni Jesenice
2021/22 HK SŽ Olimpija
2022/23 HK SŽ Olimpija
2023/24 HK SŽ Olimpija
2024/25 HK SŽ Olimpija
Prvaki v nekdanji Jugoslaviji:
1939 Ilirija (Ljubljana)
1940 Ilirija
1941–46 DP ni bilo
1947 Mladost (Zagreb)
1948 Partizan (Beograd)
1949 Mladost
1950 DP ni bilo
1951 Partizan
1952 Partizan
1953 Partizan
1954 Partizan
1955 Partizan
1956 Zagreb
1957 Jesenice
1958 Jesenice
1959 Jesenice
1960 Jesenice
1961 Jesenice
1962 Jesenice
1963 Jesenice
1964 Jesenice
1965 Jesenice
1966 Jesenice
1967 Jesenice
1968 Jesenice
1969 Jesenice
1970 Jesenice
1971 Jesenice
1972 Olimpija
1973 Jesenice
1974 Olimpija
1975 Olimpija
1976 Olimpija
1977 Jesenice
1978 Jesenice
1979 Olimpija
1980 Olimpija
1981 Jesenice
1982 Jesenice
1983 Olimpija
1984 Olimpija
1985 Jesenice
1986 Partizan
1987 Jesenice
1988 Jesenice
1989 Medveščak (Zagreb)
1990 Medveščak
1991 Medveščak
Vir: STA