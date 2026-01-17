Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

državno prvenstvo HDD Jesenice HK Olimpija hokej

Državno prvenstvo, finale, tretja tekma

Olimpija lahko postane prvak, Jeseničani bodo poskušali podaljšati serijo

Olimpija lahko z zmago nad Jesenicami že konča finalno serijo in ubrani naslov prvaka. | Foto Filip Barbalić

Olimpija lahko z zmago nad Jesenicami že konča finalno serijo in ubrani naslov prvaka.

Foto: Filip Barbalić

Hokejisti HK Olimpija imajo na palicah zaključni plošček za naslov slovenskega prvaka. Tretja finalna tekma proti večnemu tekmecu HDD Jesenice se bo v Tivoliju začela ob 18. uri. Cilj favoriziranih Ljubljančanov, ki so v četrtek na Jesenicah zmagali tesno in po preobratu, je naslov po treh tekmah. Če bi železarjem uspelo serijo podaljšati, bi bila četrta tekma v ponedeljek na njihovem terenu.

Finale DP: HK Olimpija : HDD Jesenice
Sportal Jeseničani namučili favorizirano Olimpijo

Olimpija je na prvi finalni tekmi zmagala s 5:0, na drugi pa s 4:.3.

 Ljubljančani so v lanski sezoni dobili obe tekmi in tako prišli do skupno 28. naslova za ljubljanski hokej v zgodovini in jubilejnega 20. v samostojni Sloveniji. Jeseničani imajo 13 naslovov v samostojni Sloveniji, zadnjega so osvojili v sezoni 2020/21.

Državno prvenstvo, finale, tretja tekma

Sobota, 17. januar

*Ekipi igrata na tri zmage. Termini preostalih tekem, če bo potrebno 19. januar (Jesenice), 21. januar (Ljubljana).

Državni prvaki v samostojni Sloveniji

1991/92    Acroni Jesenice    
1992/93    Acroni Jesenice    
1993/94    Acroni Jesenice    
1994/95    Olimpija Hertz Ljubljana    
1995/96    Olimpija Hertz Ljubljana    
1996/97    Olimpija Hertz Ljubljana    
1997/98    Olimpija Hertz Ljubljana    
1998/99    Olimpija Ljubljana    
1999/00    Olimpija Ljubljana    
2000/01    Olimpija Ljubljana    
2001/02    ZM Olimpija Ljubljana    
2002/03    ZM Olimpija Ljubljana    
2003/04    ZM Olimpija Ljubljana    
2004/05    Acroni Jesenice
2005/06    Acroni Jesenice    
2006/07    ZM Olimpija Ljubljana    
2007/08    Acroni Jesenice    
2008/09    Acroni Jesenice    
2009/10    Acroni Jesenice    
2010/11    Acroni Jesenice
2011/12    Tilia Olimpija Ljubljana    
2012/13    Telemach Olimpija    
2013/14    Telemach Olimpija    
2014/15    HDD SIJ Acroni Jesenice    
2015/16    Telemach Olimpija    
2016/17    HDD SIJ Acroni Jesenice    
2017/18    HDD SIJ Acroni Jesenice    
2018/19    HK SŽ Olimpija    
2019/20    / (prvaka ni bilo zaradi pandemije covid-19) 
2020/21    HDD SIJ Acroni Jesenice    
2021/22    HK SŽ Olimpija
2022/23    HK SŽ Olimpija
2023/24    HK SŽ Olimpija
2024/25    HK SŽ Olimpija

Prvaki v nekdanji Jugoslaviji:

1939 Ilirija (Ljubljana)
1940 Ilirija
1941–46 DP ni bilo
1947 Mladost (Zagreb)
1948 Partizan (Beograd)
1949 Mladost
1950 DP ni bilo
1951 Partizan
1952 Partizan
1953 Partizan
1954 Partizan
1955 Partizan
1956 Zagreb
1957 Jesenice
1958 Jesenice
1959 Jesenice
1960 Jesenice
1961 Jesenice
1962 Jesenice
1963 Jesenice
1964 Jesenice
1965 Jesenice
1966 Jesenice
1967 Jesenice
1968 Jesenice
1969 Jesenice
1970 Jesenice
1971 Jesenice
1972 Olimpija
1973 Jesenice
1974 Olimpija
1975 Olimpija
1976 Olimpija
1977 Jesenice
1978 Jesenice
1979 Olimpija
1980 Olimpija
1981 Jesenice
1982 Jesenice
1983 Olimpija
1984 Olimpija
1985 Jesenice
1986 Partizan
1987 Jesenice
1988 Jesenice
1989 Medveščak (Zagreb)
1990 Medveščak
1991 Medveščak

Vir: STA

Finale DP: HK Olimpija : HDD Jesenice
Sportal Olimpija upravičila vlogo favorita
Mark Stone Akira Schmid Vegas
Sportal Kralji brez Kopitarja iztržili podaljšek in točko proti zlatim vitezom
 
državno prvenstvo HDD Jesenice HK Olimpija hokej
