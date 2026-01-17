Olimpija lahko postane prvak, Jeseničani bodo poskušali podaljšati serijo

Hokejisti HK Olimpija imajo na palicah zaključni plošček za naslov slovenskega prvaka. Tretja finalna tekma proti večnemu tekmecu HDD Jesenice se bo v Tivoliju začela ob 18. uri. Cilj favoriziranih Ljubljančanov, ki so v četrtek na Jesenicah zmagali tesno in po preobratu, je naslov po treh tekmah. Če bi železarjem uspelo serijo podaljšati, bi bila četrta tekma v ponedeljek na njihovem terenu.

Olimpija je na prvi finalni tekmi zmagala s 5:0, na drugi pa s 4:.3.

Ljubljančani so v lanski sezoni dobili obe tekmi in tako prišli do skupno 28. naslova za ljubljanski hokej v zgodovini in jubilejnega 20. v samostojni Sloveniji. Jeseničani imajo 13 naslovov v samostojni Sloveniji, zadnjega so osvojili v sezoni 2020/21.

Državno prvenstvo, finale, tretja tekma Sobota, 17. januar *Ekipi igrata na tri zmage. Termini preostalih tekem, če bo potrebno 19. januar (Jesenice), 21. januar (Ljubljana).