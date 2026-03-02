Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sploh prvi branilec z nazivom MVP v ICEHL

T. J. Brennan je MVP rednega dela sezone

HK Olimpija - Vorarlberg, TJ Brennan, T.J. Brennan | T. J. Brennan (v sredini) je MVP rednega dela sezone lige ICE. | Foto Luka Kotnik

T. J. Brennan (v sredini) je MVP rednega dela sezone lige ICE.

Foto: Luka Kotnik

Novinarji so za najkoristnejšega igralca (MVP) redne sezone 2025/26 izglasovali branilca HK Olimpija T. J. Brennana. Američan je prvi branilec v zgodovini lige, ki mu je pripadel ta naziv, in šele drugi igralec ljubljanske ekipe, ki so ga izbrali v glasovanju za MVP. Na tretjem mestu je v glasovanju končal še en član Olimpije Nicolai Meyer.

T. J. Brennan je s 53 točkami trenutno tretji najboljši strelec lige in najboljši branilec. Točke je dosegel na 30 od 46 tekem, vključno s tremi tekmami s štirimi točkami.

Prvi branilec s tem nazivom

36-letni Američan je na 46 tekmah dosegel 22 zadetkov in 31 asistenc. | Foto: Aleš Fevžer 36-letni Američan je na 46 tekmah dosegel 22 zadetkov in 31 asistenc. Foto: Aleš Fevžer Zahvaljujoč predstavam so novinarji 36-letnika izbrali za MVP redne sezone 2025/26, je sploh prvi branilec v ligi, ki mu je pripadlo to priznanje.

Brennan, ki bo nagrado Rona Kennedyja prejel na drugi četrtfinalni tekmi v četrtek, 12. marca, v Ljubljani, je prejel največ glasov med vsemi hokejisti v izboru za MVP. Zbral je 31 točk in bil sedemkrat razglašen za prvega. Napadalec Celovca Mathias From je s 26 točkami končal na drugem mestu, tretje mesto pa je osvojil še en član Olimpije, danski napadalec Nicolai Meyer.

Pred nekaj leti drugi, nagrado bo prejel 12. marca

V sezoni 2021/22 je Brennan kot član Salzburga za las zgrešil naziv MVP in končal na drugem mestu za Petrom Schneiderjem.

Pred tem je bil za MVP imenovan le en igralec iz ljubljanske ekipe: John Hughes v sezoni 2011/12. 

Nagrado Ron Kennedy Trophy v spomin na pokojnega Kanadčana, ki je pustil močan pečat v avstrijskem hokeju, podeljujejo vse od sezone 2009/2010.

Priprave na končnico

Američan je s soigralci Olimpije redni del končal na šestem mestu, zmaji so si tako zagotovili neposreden preboj v končnico. Ta se bo s četrtfinalom začela 10. marca, tekmec ljubljanske zasedbe bo znan po dodatnih bojih za končnico, ko bosta razdeljeni še zadnji četrtfinalni vstopnici.

Rezultati glasovanja

1. T. J. Brennan (Olimpija Ljubljana) - 31 točk
2. Mathias From (EC-KAC) - 26 
3. Nicolai Meyer (Olimpija Ljubljana) - 24 
4. Michael Raffl (EC Red Bull Salzburg) - 21 
5. Nick Bailen (Moser Medical Graz99ers) - 18 

Dozdajšnji MVP (Ron Kennedy Trophy):

2025/26: #43 T.J. Brennan (Olimpija Ljubljana)
2024/25: #72 John Hughes (EC iDM Wärmepumpen VSV)
2023/24: #96 Steven Owre (BEMER Pioneers Vorarlberg)
2022/23: #12 Brady Shaw (HC TIWAG Innsbruck)
2021/22: #3 Peter Schneider (EC Red Bull Salzburg)
2020/21: #32 Sebastian Dahm (EC-KAC)
2019/20 #1 Jean-Philippe Lamoureux (EC Red Bull Salzburg)
2018/19: #3 Peter Schneider (spusu Vienna Capitals)
2017/18: #6 Rafael Rotter (EV Vienna Capitals)
2016/17: #21 Riley Holzapfel (EV Vienna Capitals)
2015/16: #13 Colton Yellow Horn (HC Orli Znojmo)
2014/15: #7 Brian Lebler (EHC LIWEST Black Wings Linz)
2013/14: #11 Derek Ryan (EC VSV)
2012/13: #74 Jamie Lundmark (EC-KAC)
2011/12: #72 John Hughes (HDD TILIA Olimpija Ljubljana)
2010/11: #25 Benoit Gratton (EV Vienna Capitals)
2009/10: #32 Alex Westlund (EHC LIWEST Black Wings Linz)
2008/09: #9 Thomas Koch (EC Red Bull Salzburg)

