Novinarji so za najkoristnejšega igralca (MVP) redne sezone 2025/26 izglasovali branilca HK Olimpija T. J. Brennana. Američan je prvi branilec v zgodovini lige, ki mu je pripadel ta naziv, in šele drugi igralec ljubljanske ekipe, ki so ga izbrali v glasovanju za MVP. Na tretjem mestu je v glasovanju končal še en član Olimpije Nicolai Meyer.

T. J. Brennan je s 53 točkami trenutno tretji najboljši strelec lige in najboljši branilec. Točke je dosegel na 30 od 46 tekem, vključno s tremi tekmami s štirimi točkami.

Prvi branilec s tem nazivom

36-letni Američan je na 46 tekmah dosegel 22 zadetkov in 31 asistenc. Foto: Aleš Fevžer Zahvaljujoč predstavam so novinarji 36-letnika izbrali za MVP redne sezone 2025/26, je sploh prvi branilec v ligi, ki mu je pripadlo to priznanje.

Brennan, ki bo nagrado Rona Kennedyja prejel na drugi četrtfinalni tekmi v četrtek, 12. marca, v Ljubljani, je prejel največ glasov med vsemi hokejisti v izboru za MVP. Zbral je 31 točk in bil sedemkrat razglašen za prvega. Napadalec Celovca Mathias From je s 26 točkami končal na drugem mestu, tretje mesto pa je osvojil še en član Olimpije, danski napadalec Nicolai Meyer.

Pred nekaj leti drugi, nagrado bo prejel 12. marca

V sezoni 2021/22 je Brennan kot član Salzburga za las zgrešil naziv MVP in končal na drugem mestu za Petrom Schneiderjem.

Pred tem je bil za MVP imenovan le en igralec iz ljubljanske ekipe: John Hughes v sezoni 2011/12.

Nagrado Ron Kennedy Trophy v spomin na pokojnega Kanadčana, ki je pustil močan pečat v avstrijskem hokeju, podeljujejo vse od sezone 2009/2010.

Priprave na končnico

Američan je s soigralci Olimpije redni del končal na šestem mestu, zmaji so si tako zagotovili neposreden preboj v končnico. Ta se bo s četrtfinalom začela 10. marca, tekmec ljubljanske zasedbe bo znan po dodatnih bojih za končnico, ko bosta razdeljeni še zadnji četrtfinalni vstopnici.

Rezultati glasovanja 1. T. J. Brennan (Olimpija Ljubljana) - 31 točk

2. Mathias From (EC-KAC) - 26

3. Nicolai Meyer (Olimpija Ljubljana) - 24

4. Michael Raffl (EC Red Bull Salzburg) - 21

5. Nick Bailen (Moser Medical Graz99ers) - 18