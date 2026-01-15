Hokejisti HDD Jesenice so gostili drugo tekmo finala državnega prvenstva in še drugič izgubili z večnim tekmecem iz Ljubljane HK Olimpija (3:4). Zmaji so na uvodni tekmi s 5:0 upravičili vlogo favorita, druga pa je bila precej bolj izenačena. Prvo tretjino so z 2:1 dobili železarji, v drugi so zmaji povedli s 3:2. Za zmago s 4:3 je štiri minute do konca zadel Nik Simšič. Finale se igra na tri dobljene tekme.

V uvodu tekme je železarje reševala obramba in vratar Žan Us. Za vodstvo gostov je vseeno poskrbel Rok Kapel v osmi minuti, ko je spretno podstavil palico po strelu Nika Simšiča. A domačih prejeti zadetek ni zmedel. Kljub podrejenemu položaju so spretno izkoriščali priložnosti, eno so jim z izgubljenim ploščkom pred golom pripravili kar tekmeci sami, z natančnim strelom pa je Luko Kolina, ki je dobil priložnost v vratih Olimpije, premagal Nejc Burgar. Ob koncu prvega dela so imeli domači dvakrat igralca več, drugi "power play" pa so tudi izkoristili, natančno podajo Mihe Zajca je za neubranljiv strel izkoristil Ahmet Jakupović.

Foto: Filip Barbalić Železarji so imeli nekaj priložnosti še na začetku druge tretjine, ko so si gostje prislužili še eno kazen. Pozneje pa so pobudo prevzeli Ljubljančani. Premoč so na polovici tekme izkoristili za izenačenje, ko se je plošček odbil od ograde pred jeseniški gol, najspretnejši pred Usom pa je bil Evan Polei. Tri minute pozneje so zmaji drugič na tekmi vodili, potem ko je hiter prodor Nate Halbert končal z učinkovitim strelom.

A majhen zaostanek je Jeseničanom tudi še v zadnji tretjini omogočal vrnitev. Gostje so si tudi v tem delu prislužili več kazni, a bili blizu zadetku celo z igralcem manj, ko je po prodoru Mihe Beričiča Us dobro posredoval. Trud Jeseničanov se je obrestoval pet minut pred koncem; ljubljanska obramba ni dobro posredovala, plošček so domači še enkrat poslali pred Kolina, še drugič na tekmi pa je bil na pravem mestu Burgar in poskrbel za veselje na tribunah Podmežakle.

A so zadnjo besedo le imeli favoriti iz prestolnice. Izgubljen plošček v lastni tretjini je domače drago stal v 57. minuti, ko je Simšič zavrtel obrambo in matiral še Usa. V zadnjih trenutkih so domači poskušali še brez vratarja, imeli nekaj sekund pred koncem priložnost po strelu Luca Slivnika, a je Kolin branil, tako da je ostalo pri tesni ljubljanski zmagi.

Če po tretji tekmi (v soboto) finale še ne bo odločen, bo četrta tekma 19. januarja v Podmežakli, morebitna peta pa 21. januarja v Tivoliju.