Avtorji:
S. K., Pe. M.

Nedelja,
11. 1. 2026,
18.16

52 minut

Liga ICE, 10. in 11. januar

Olimpija prizemljila linška Črna krila

Avtorji:
S. K., Pe. M.

HK Olimpija | Olimpija je s 4:1 premagala Linz. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija je s 4:1 premagala Linz.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija so po visokem gostujočem porazu proti prvaku Salzburgu lahko po današnji domači zmagi nad Linzem spet boljše volje. Črna krila so zmaji na tivolskem ledu ugnali s 4:1. Prvi cilj trenutno petih Ljubljančanov je neposredni preboj v četrtfinale, ki si ga po rednem delu zagotovi prvih šest ekip. Za zdaj so varno med šesterico. Olimpija bo prihodnji teden igrala finale državnega prvenstva proti Jeseničanom, prva tekma bo v torek v Ljubljani.

Mrežo Črnih kril je danes v Tivoliju v deseti minuti načel Marcel Mahkovec, minuto in pol pred koncem prve tretjine je prednost zmajev podvojil T. J. Brennan, v drugih 20 minutah igre pa sta obrambi obeh ekip dobro opravili svoje delo in golov ni bilo. Spet pa je bilo bolj živahno v zadnji tretjini in spet na zadovoljstvo domačih navijačev. Nicolai Meyer je v 42. minuti tekme zabil za vodstvo Olimpije s 3:0, zmago je v 57. minuti potrdil še Žiga Pance, častni zadetek za goste pa je dosegel Luis Lindner v zadnji minuti tekme.

ICEHL, 10. in 11. januar:

Lestvica:

Patrick Kane
Sportal Kane peti Američan s 500 goli v NHL, McDavid nadaljuje niz

Black Wings Linz hokej HK Olimpija IceHL
