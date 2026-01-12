Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
11.13

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
državno prvenstvo daljinsko plavanje Špela Perše

Ponedeljek, 12. 1. 2026, 11.13

59 minut

Špela Perše ob zmagi na DP že z mislimi na Pariz

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Špela Perše | Špela Perše je konec tedna v Mariboru osvojila nov naslov slovenske prvakinje na 5 km. | Foto Katja Kodba/STA

Špela Perše je konec tedna v Mariboru osvojila nov naslov slovenske prvakinje na 5 km.

Foto: Katja Kodba/STA

Daljinska plavalka Špela Perše je konec tedna v Mariboru osvojila nov naslov slovenske prvakinje na 5 km, disciplini, ki je v prvi vrsti namenjena maratonskim plavalcem. Sama je prvenstvo označila kot dober trening za glavni cilj sezone 2026 - evropsko prvenstvo daljinskih plavalcev v Parizu.

Radovljiška olimpijka je z dosežkom ura in 24 sekund za slabo minuto in pol ugnala Ptujčanko Zalo Mojsilović Mežnarič in za dobre tri minute Kamničanko Mašo Arnež.

"Zmago sem seveda pričakovala in si jo želela. Je pa seveda tak nastop popolnoma nekaj drugega kot tekma v odprtih vodah, vsaka tekma pa seveda je dober trening," je za STA povedala Perše.

Kot glavni cilj je izpostavila evropsko prvenstvo. "V resnici je vseeno, kje tekmujemo. Glede nas to, da sem zamudila igre v Parizu, pa si seveda želim, da bi bila tekma na prestižnem prizorišču v Seni in da tudi sama občutim to vodo," je še povedala plavalka, ki bo imela za pripravo na EP nekaj več časa kot v preteklosti, potem ko je jeseni zaključila magistrski študij na Biotehniški fakulteti.

Med moškimi sta v odprti konkurenci prvi mesti zasedla Hrvata Marin Mogić in Noa Križ. Tretje mesto v absolutni konkurenci in zlato v slovenski si je priplaval Jan Peterka iz domačega kluba Vitaminklinik Branik, srebro je osvojil Kamničan Nejc Maher, bron pa še en mariborski plavalec Tian Zupanič.

Še bolj napeto bo v bazenih konec meseca, ko bo na Iliriji na sporedu slovensko prvenstvo v 25-metrskih bazenih.

državno prvenstvo daljinsko plavanje Špela Perše
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.