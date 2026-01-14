Sreda, 14. 1. 2026, 22.36
38 minut
Nemško prvenstvo, 17. krog
Bayern z novo zmago ušel na +11
Nogometaši vodilnega Bayerna so v 17. krogu gostovali v Kölnu in zmagali s 3:1. Njihov najbližji zasledovalec Borussia Dortmund, ki zaostaja 11 točk, je v torek s 3:0 premagal bremenskim Werder.
17. krog sta v torek odprla Stuttgart in Eintracht (3:2). Stuttgart je med vikendom v zelo pomembnem obračunu presenetil Bayer iz Leverkusna, ga ugnal s 4:1, z novimi tremi točkami pa se je danes utrdil na tretjem mestu prvenstvene lestvice, a ima zdaj dve odigrani tekmi več od Leipziga, ki je četrti z 29 točkami. Toliko jih ima tudi Bayer Leverkusen, ki pa v torek obračuna s Hamburgerjem ni odigral, tekmo je namreč preprečilo slabo vreme. Šesti je trenutno Hoffenheim z dvema točkama manj, tega pa jutri čaka spopad z Monchengladbachu. Boj za prva štiri mesta, ki iz bundeslige vodijo v ligo prvakov, bo še zelo hud.
Najboljši strelci:
20 – Kane (Bayern)
10 - Undav (Stuttgart)
9 – Diaz (Bayern), Olise (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
8 – Burkardt (Eintracht)
7 – El Mala (Köln)
6 – Amoura (Wolfsburg), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), Grifo (Freiburg), Guirassy (Borussia D.), Kramarić (Hoffenheim), Lemperle (Hoffenheim), Schick (Bayer), Uzun (Eintracht)
5 – Ansah (Union Berlin), Beier (Borussia D.), Grimaldo (Bayer), Kaminski (Köln), Lemperle (Hoffenheim), Promel (Hoffenheim), Stage (Werder)