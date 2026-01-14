Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Ž. L.

Sreda,
14. 1. 2026,
22.36

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Bayern nemško prvenstvo Bundesliga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Sreda, 14. 1. 2026, 22.36

38 minut

Nemško prvenstvo, 17. krog

Bayern z novo zmago ušel na +11

Avtorji:
S. K., Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Bayern München | Bayern München je zmagal v Kölnu. | Foto Reuters

Bayern München je zmagal v Kölnu.

Foto: Reuters

Nogometaši vodilnega Bayerna so v 17. krogu gostovali v Kölnu in zmagali s 3:1. Njihov najbližji zasledovalec Borussia Dortmund, ki zaostaja 11 točk, je v torek s 3:0 premagal bremenskim Werder.

17. krog sta v torek odprla Stuttgart in Eintracht (3:2). Stuttgart je med vikendom v zelo pomembnem obračunu presenetil Bayer iz Leverkusna, ga ugnal s 4:1, z novimi tremi točkami pa se je danes utrdil na tretjem mestu prvenstvene lestvice, a ima zdaj dve odigrani tekmi več od Leipziga, ki je četrti z 29 točkami. Toliko jih ima tudi Bayer Leverkusen, ki pa v torek obračuna s Hamburgerjem ni odigral, tekmo je namreč preprečilo slabo vreme. Šesti je trenutno Hoffenheim z dvema točkama manj, tega pa jutri čaka spopad z Monchengladbachu. Boj za prva štiri mesta, ki iz bundeslige vodijo v ligo prvakov, bo še zelo hud.

Jaka Bijol, Leeds
Sportal Jaka Bijol na izhodnih vratih Leedsa? Želi ga ta velikan, navijači osupli.

Nemško prvenstvo, 16. krog:

Torek, 13. januar:

Sreda, 14. januar:

Četrtek, 15. januar:

Lestvica: 

 

Najboljši strelci:

20 – Kane (Bayern)
10 - Undav (Stuttgart)
– Diaz (Bayern), Olise (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
– Burkardt (Eintracht) 
– El Mala (Köln)
– Amoura (Wolfsburg), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), Grifo (Freiburg), Guirassy (Borussia D.), Kramarić (Hoffenheim), Lemperle (Hoffenheim), Schick (Bayer), Uzun (Eintracht)
– Ansah (Union Berlin), Beier (Borussia D.), Grimaldo (Bayer), Kaminski (Köln), Lemperle (Hoffenheim), Promel (Hoffenheim), Stage (Werder)

Marcelino Villarreal
Sportal Villarreal pobegnil Janu Oblaku, Celta do velike zmage v Sevilli
Arsenal - Chelsea
Sportal Arsenal, ki čaka že 33 let, do tesne prednosti
 
Bayern nemško prvenstvo Bundesliga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.