Vas je banka zavrnila zaradi stare zamude? Obstaja rešitev za podjetja, ki potrebujejo sredstva zdaj – ne čez leto dni.

Za številne podjetnike je zavrnitev financiranja na banki hladen tuš. Še posebej takrat, ko podjetje danes posluje stabilno, ima potrjena naročila, aktivne projekte in jasne načrte za rast – a banka prošnjo zavrne zaradi ene same pretekle zamude ali slabše bonitetne ocene izpred let.

V praksi to pomeni, da napaka iz preteklosti še dolgo meče senco na prihodnost podjetja – ne glede na to, kako urejeno je poslovanje danes.

Zakaj banke tako strogo presojajo preteklost?

Mnogi podjetniki so presenečeni, kako malo je potrebno za zavrnitev na banki. Že ena težja poslovna faza lahko zaznamuje podjetje za več let:

zamude pri plačilih v času krize,

v času krize, kratkotrajne blokade računa zaradi neplačil strank ,

, likvidnostni krči ob večjih investicijah,

ob večjih investicijah, administrativne napake ali časovni zamiki.

Čeprav je podjetje danes stabilno, banka pogosto presoja predvsem zgodovino – brez širšega razumevanja okoliščin ali aktualne rasti podjetja.

Slaba boniteta še ne pomeni slabega poslovanja

V realnem podjetništvu so vzponi in padci neizogibni. Likvidnostni pritisk, zamiki plačil in nepričakovani stroški so del vsakdana. To še ne pomeni, da podjetje ne zna poslovati, ni stabilno ali da nima prihodnosti.

Pogosto pomeni le, da je v določenem trenutku preživelo zahtevno obdobje – in šlo naprej močnejše. Težava nastane, ko bančni sistem podjetnika še leta kasneje kaznuje za nekaj, kar je že zdavnaj preseženo.

Foto: D-DOTA D.O.O.

D-Dota: financiranje brez banke in brez nepotrebnih zapletov

D-Dota je specializirano podjetje za financiranje podjetnikov, ki omogoča dostop do sredstev tudi takrat, ko banke zaprejo vrata. Naš pristop temelji na hitrosti, prilagodljivosti in oceni dejanskega poslovanja podjetja danes.

Podjetnikom omogočamo:

hitro obravnavo,

minimalno dokumentacijo,

rešitve, prilagojene denarnemu toku,

financiranje brez obiska banke.

Namesto da presojamo zgolj pretekle napake, se osredotočamo na potencial podjetja in njegove trenutne potrebe.

Ko je denar potreben zdaj – ne čez več mesecev

Podjetniki sredstva najpogosteje potrebujejo za tekoče poslovanje, financiranje novih projektov, nakup zaloge ali premostitev kratkoročne likvidnosti.

V takih trenutkih dolgotrajni bančni postopki niso rešitev. Čakanje na odobritev lahko pomeni izgubljeno priložnost ali dodaten pritisk na poslovanje. Prav zato fleksibilne finančne rešitve postajajo ključna konkurenčna prednost.

Foto: D-DOTA D.O.O.

Kako v le petih korakih do poslovnega kredita?

Z D-Doto do poslovnega kredita – hitro, enostavno in brez nepotrebne birokracije:

1. Stopite v stik z nami – pokličite na

040 234 109 ali oddajte povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si.

2. Predstavite osnovne podatke o svojem podjetju.



3. Analiziramo vaš položaj in predlagamo rešitev.

4. Podpišemo pogodbo.

5. Denar nakažemo – v večini primerov že naslednji dan.

Brez dolgih obrazcev, brez zapletenih razlag, brez nepotrebnega čakanja.

Če vas je banka zavrnila zaradi stare zamude, ne čakajte. Na voljo so rešitve, ki temeljijo na vašem poslovanju danes – ne napakah iz preteklosti.

Pokličite nas na 040 234 109 ali izpolnite kratek vprašalnik na www.kreditzapodjetje.si ter preverite možnosti financiranja še danes.

