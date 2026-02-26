Blaž Brodnjak Janšo in Goloba označil za psihopata

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. S.

Četrtek,
26. 2. 2026,
7.01

Osveženo pred

26 minut

Četrtek, 26. 2. 2026, 7.01

26 minut

R. S.

Blaž Brodnjak, NLB. | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Družbena omrežja je preplavil zapis poslanke Tamare Vonta, kjer je opisala svojo izkušnjo s prvim možem NLB Blažem Brodnjakom, ki je Janeza Janšo in Roberta Goloba poimenoval za psihopata. Brodnjak s konkretnimi političnimi komentarji krši konservativna bančna pravila?

Poslanka Tamara Vonta (Gibanje Svoboda) je na družbenem omrežju Facebook objavila zapis, v katerem opisuje srečanje s predsednikom uprave NLB in njegovo izjavo o dveh vidnih slovenskih politikih. Ob tem je odprla vprašanje primernosti političnih komentarjev vodilnih bančnikov in spoštovanja kodeksov komuniciranja.

Neformalno srečanje v bližini državnega zbora

V zapisu je pojasnila, da je po sprehodu po svojem volilnem okraju Vič Rudnik 3 delo končala v bližini državnega zbora, kjer se je srečala z več osebami, med katerimi naj bi bil tudi prvi mož največje slovenske banke. Po njenih navedbah naj bi ta ob neformalnem pogovoru in ob predlogu plačila pijače dejal, "da nihče od zbranih ne bo volil psihopata Janše ali psihopata Goloba", ter naj bi to izjavo ponovil.

Poslanka je ob tem poudarila, da gre za svobodo govora, a hkrati izrazila presenečenje nad domnevnim političnim komentarjem osebe na tako visoki funkciji v bančnem sistemu. "Potem se spomnim, ko je bila banka še čisto naša in smo v celi novinarski oziroma medijski srenji vedeli, da šef banke nikoli ne daje komentarjev o političnem dogajanju," je zapisala.

Vprašanja o politični nevtralnosti bančnih vodilnih

Ob tem je opozorila tudi na obstoj kodeksov komuniciranja v bankah, ki po njenem razumevanju omejujejo javno politično izražanje vodilnih, ter dodala, da predsedniki uprav bank po njenem mnenju praviloma ne uporabljajo žaljivih označb za aktualne ali nekdanje predsednike vlad.

Na koncu je poudarila, da gre za njeno subjektivno mnenje, in zapisala, da njena objava "morda je svoboda govora, nima pa nobene zveze s svobodo intelekta".

Primer sicer odpira širše vprašanje javnega komuniciranja vodilnih predstavnikov finančnih institucij. Bančni vodilni so praviloma zavezani k spoštovanju internih etičnih kodeksov in načelu politične nevtralnosti, saj lahko njihove izjave vplivajo na ugled institucije in zaupanje javnosti. 

Za komentar smo se obrnili na NLB in prosili za uraden odziv izjave predsednika uprave o slovenskih politikih ter za pojasnila o kodeksih in smernicah, ki urejajo javno komuniciranje zaposlenih. 
