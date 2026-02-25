Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Sreda,
25. 2. 2026,
19.45

Boban Marjanović v družbi slovenskih zimskih junakov

Simpatični srbski orjak višji od smučk nasmejane Nike Prevc

Nika Prevc Nika Prevc | Nika in Domen Prevc sta se v sredo pred državnim prvenstvom na Planici družila tudi z Bobanom Marjanovićem. | Foto Guliverimage

Nika in Domen Prevc sta se v sredo pred državnim prvenstvom na Planici družila tudi z Bobanom Marjanovićem.

Foto: Guliverimage

Srbski košarkar Boban Marjanović se je v Planici družil z junaki nedavnih zimskih olimpijskih iger. Spoznal je kar nekaj dobitnikov olimpijskih odličij in se z njimi postavil pred objektiv. Ker meri simpatični center Ilirije v višino kar 224 centimetrov, so nastale atraktivne fotografije. Največji nasmešek je izvabil iz v javnosti pogosto zadržane Nike Prevc. Kako tudi ne bi, saj je verjetno prvič v življenju stala poleg športnika, ki je višji od njenih smučk!

Srbski košarkar Boban Marjanović se je v preteklosti zasidral ljubiteljem športa v srce s tem, ko si je v Dallasu delil slačilnico z Luko Dončićem in slovenskega virtuoza pogosto spravljal v dobro voljo. Pri 37 letih nastopa za Ilirijo, s katero nastopa tudi v ligi ABA. Živi v Ljubljani in spoznava lepote Slovenije. V sredo je tako obiskal Planico, kjer je potekalo državno prvenstvo v smučarskih skokih, in se družil z najboljšimi skakalci na svetu. Niso izostale tudi spominske fotografije.

Rade volje je stopil pred objektiv z Domnom Prevcem in Anžetom Laniškom, nato pa poskrbel za obilico pozitivne energije, ko je poziral poleg Nike Prevc. Iz najboljše smučarske skakalke na svetu, ki se ji podobno kot njenemu bratu Domnu nasmiha velik kristalni globus, je izvabil prešeren nasmešek. K temu je pripomoglo tudi dejstvo, da je s 224 centimetri višji od njenih smučk!

Ni kaj, v Planici je bilo v sredo veselo. Kako bo šele konec marca, ko bo prizorišče v dolini pod Poncami polno ljubiteljev smučarskih poletov. Kdo ve, morda pa bo med njimi tudi 37-letni Boban. Glede na njegovo višino ne bo imel težav z vrhunskim pogledom na tekmovališče.

