Š. L.

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
18.45

3 ure, 35 minut

Dallas Mavericks NBA Liga

Liga NBA, 19. januar

Bolnišica v taboru Dallas Mavericks

Š. L.

Cooper Flagg okreva po poškodbi. Foto Reuters

Cooper Flagg okreva po poškodbi.

Foto: Reuters

Na dan Martina Luthra Kinga Jr. bo v ligi NBA devet tekem. Prva že ob 19. uri po slovenskem času, ko bo Atlanta gostila Milwaukee. Prvaki Oklahome City Thunder se bodo mudili pri Clevelandu, Dallas Mavericks pa čaka gostovanje pri New York Knicks. Detroit Pistons se bodo ponoči pomerili z Boston Celtics, Golden State Warriors pa se bodo pomerili z Miami Heat.

V taboru Mavericksov imajo ogromno težav s poškodbami. Do nedelje zvečer je bilo na seznamu poškodovanih 11 igralcev Dallasa, od katerih jih je sedem za tekmo s Knicksi že prečrtanih. Manjkali bodo Daniel Gafford (desni gleženj), PJ Washington (osebni razlogi), D'Angelo Russell (bolezen), Anthony Davis (prst), Kyrie Irving (levo koleno), Dereck Lively II (desna noga) in Dante Exum (desno koleno). Z nekaj optimizma ekipo navdaja dejstvo, da Cooper Flagg zaradi težav z nogo ni več samodejno na stranskem tiru, temveč je njegov status pod vprašajem. Vsi trije igralci z dvostranskimi pogodbami (Moussa Cisse, Ryan Nembhard, Miles Kelly) so navedeni pod verjeten nastop. 

Pri Knicksih sta Jalen Brunson in Josh Hart vprašljiva zaradi težav z gležnjema.

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem bodo znova na delu v noči na sredo, ko jih ob 4.00 po slovenskem času čaka gostovanje pri Denver Nuggets.

Liga NBA, 19. januar

Lestvici

Luka Dončić, Los Angeles Lakers : Toronto Raptors
