Avtor:
R. P.

Torek,
20. 1. 2026,
9.31

Poškodba Jimmyja Butlerja

Jimmy Butler zaradi hude poškodbe kolena že končal sezono

Jimmy Butler | Jimmy Butler si je huje poškodoval desno koleno. Čaka ga dolgo okrevanje. | Foto Reuters

Jimmy Butler si je huje poškodoval desno koleno. Čaka ga dolgo okrevanje.

Foto: Reuters

Ameriški košarkarski zvezdnik Jimmy Butler (Golden State) si je na srečanju z Miamijem tako hudo poškodoval koleno, da v tej sezoni sploh ne bo več mogel pomagati bojevnikom. To je velik udarec za Golden State, ki je v boju za največje dosežke ostal brez pomembnega aduta.

New York Dallas
Sportal Rapsodija Dallasa v New Yorku, navijači izžvižgali kratkohlačnike #video

Usoda se je grdo poigrala s 36-letnim Jimmyjem Butlerjem. Zvezdnik Golden Stata si je na srečanju z Miamijem (135:112), nekdanjim klubom, s katerim se ni razšel v najlepših odnosih, huje poškodoval desno koleno.

Pri trku z Davionom Mitchellom si je poškodoval desno koleno. | Foto: Reuters Pri trku z Davionom Mitchellom si je poškodoval desno koleno. Foto: Reuters

Po trku z Davionom Mitchllom je sredi tretje četrtine v bolečinah obležal na tleh in se prijel za koleno. Občinstvo v dvorani Chase Center je utihnilo, soigralci pa so obkrožili poškodovanega košarkarja. "Ko je ležal na tleh, je še vedno pokal šale," je dejal Stephen Curry. "Takšen je pač Jimmy. Vedno bo skušal biti dobre volje ne glede na to, v kakšni situaciji se je znašel."

Do takrat je Butler dosegel 17 točk, dvoboja pa ni več mogel nadaljevati. Soigralca Gary Payton II in Buddy Hield sta mu pomagala, da je zapustil igrišče in se napotil v slačilnico.

Kako je staknil poškodbo Jimmy Butler:

Natrgal si je sprednjo križno vez

Po poročanju ponavadi zelo dobro obveščenega novinarja ESPN Shamsa Charanie je Butler staknil tako hudo poškodbo, da je že odigral svoje v tej sezoni. Izkušeni Američan si je natrgal sprednjo križno vez v desnem kolenu, tako da je sezone 2025/26 zanj že konec.

Zdravstveni pregled z magnetno resonanco je potrdil črne slutnje. Zasedba, ki ji v ligi NBA dirigira Steve Kerr, je tako ostala brez pomembnega nosilca igre. Bojevniki so v zadnjem obdobju v odlični formi. Na zadnjih 16 nastopih so zmagali kar 12-krat, Butler pa je v tem mesecu v povprečju na tekmo prispeval dobrih 21 točk.

Soigralca Gary Payton II in Buddy Hield sta mu pomagala, da je zapustil igrišče in se napotil v slačilnico. | Foto: Reuters Soigralca Gary Payton II in Buddy Hield sta mu pomagala, da je zapustil igrišče in se napotil v slačilnico. Foto: Reuters

To je velik udarec za Golden State Warriors, ki ima v tej sezoni velike načrte, trenutno pa na lestvici zahodne konference z razmerjem zmag in porazov 25-19 zaseda osmo mesto.

Butler, ki je med igranjem za Miami stkal tesno prijateljstvo s slovenskim asom Goranom Dragićem, je v tej sezoni v povprečju na tekmo dosegal 20 točk, 5,6 skoka in 4,9 asistence. Odigral je 38 tekem.

