Avtorji:
R. P., STA

Torek,
20. 1. 2026,
9.59

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Sturm Graz Bristol City Tomi Horvat

Tomi Horvat sklenil dogovor z Bristolom

Slovenski reprezentant Tomi Horvat se seli v Anglijo

Slovenski reprezentant Tomi Horvat bo poleti prestopil k angleškemu Bristolu.

Slovenski reprezentant Tomi Horvat bo poleti prestopil k angleškemu Bristolu.

Foto: Mediaspeed

Slovenija bo dobila naslednjega nogometaša, ki se seli v Anglijo. Po poročanju spletnih medijev, o tem pišeta tudi avstrijski Kleine Zeitung in angleški Bristol Post, bo poleti iz Sturm Gradca v Bristol City brez odškodnine prestopil reprezentant Tomi Horvat.

Žan Vipotnik
Sportal Slovenski napadalec postavlja mejnike na Otoku

Na Otoku že igrajo štirje slovenski legionarji. Benjamin Šeško in Jaka Bijol se dokazujeta v premier league, Žan Vipotnik in Nik Prelec pa v championship. Na Otok pa se bo po koncu sezone 2025/26 preselil tudi Tomi Horvat, ki je že opravil zdravniške preglede. Kariero bo nadaljeval pri Bristol Cityju, za zdaj pa se še ne ve, ali bo tako 26-letni slovenski reprezentant zaigral v tekmovanju championship ali nemara celo v elitni premierligi. Bristol trenutno v drugem kakovostnem razredu angleškega klubskega nogometa zaseda deveto mesto. Če bi končal sezono nekoliko višje in se uvrstil med tretjim in šestim mestom, bi se Bristol za napredovanje med elito potegoval v dodatnih kvalifikacijah.

Tomija Horvata čaka v četrtek dvoboj lige Europa proti Feyenoordu. | Foto: Reuters Tomija Horvata čaka v četrtek dvoboj lige Europa proti Feyenoordu. Foto: Reuters

V Avstriji pomembno vlogo pri prestopu slovenskega veznega nogometaša v angleški championship pripisujejo svojemu trenerju Gerhardu Struberju, ki vodi Bristol, Horvata pa dobro pozna iz avstrijskega prvenstva.

Horvat je letos za Sturm na 28 tekmah dosegel štiri gole in šest podaj. Ekipa, kjer igra tudi Jon Gorenc Stanković in je v klubu celo del igralskega sveta, ki sodeluje s trenerjem Fabiom Ingolitschem, danes zaključuje priprave v Čatežu. V četrtek Sturm v evropski ligi namreč čaka gostovanje v Rotterdamu pri Feyenoordu.

Slovenske barve pri graškem Sturmu zastopa tudi Jon Gorenc Stanković. | Foto: Reuters Slovenske barve pri graškem Sturmu zastopa tudi Jon Gorenc Stanković. Foto: Reuters

Pri Sturmu bodo poleti ob odhodu Horvata vnovič v ekipo vrnili Amadyja Camaro, ki trenutno kot posojen nogometaš igra za Nantes. Morda pa bodo za okrepitvami spet pogledati preko južne meje, saj slovenske nogometaše podrobno spremljajo na svojih radarjih. Nazadnje so si avstrijski prvaki želeli v svojih vrstah nekdanjega napadalca Brava Aldina Jakupovića, ki pa se je odločil za nemški Holstein Kiel.

Benjamin Šeško, Manchester United
Sportal Novi trener Uniteda pojasnil, kaj je z Benjaminom Šeškom
Sturm Graz Bristol City Tomi Horvat
