Horvat in Gorenc Stanković bosta dobila novega trenerja pri Sturmu

Avstrijski nogometni prvoligaš Sturm iz Gradca se je tik pred božičem odločil za menjavo trenerja. Vodstvo kluba, za katerega igrata tudi slovenska reprezentanta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, se je po neprepričljivi jeseni odločilo raziti z Jürgenom Säumelom, je poročala avstrijska tiskovna agencija Apa.

Pri tretjeuvrščeni ekipi avstrijske lige o nasledniku niso še ničesar razkrili, a dodali, da ga bodo predvidoma predstavili 2. januarja pred začetkom priprav na drugi del sezone. Za favorita za trenersko mesto velja Riedov strateg Maximilian Senft.

Säumel je sicer peti trener v tej sezoni, ki je predčasno ostal brez službe v avstrijskem prvenstvu, pred njim so podobno usodo doživeli še Joao Sacramento (Lask), Peter Pacult (Wac), Peter Stöger (Rapid Dunaj) in Mitja Mörec (Blau-Weiss Linz).

V avstrijski ligi vodi Salzburg z 32 točkami, sledita Lask Linz z 29 in Sturm, za katerega je Horvat ob dveh zadetkih prispeval pet asistenc in je drugi podajalec lige, z 28 točkami. Hartberg Benjamina Markuša je četrti s 26 točkami, Gak iz Gradca Tia Cipota pa predzadnji, 11. s 15 točkami.

