V evropski ligi pet Slovencev od prve minute, Horvat zadel

V ligi Europa so igrali drugi krog. Miha Zajc se je z zagrebškim Dinamom meril proti Maccabiju iz Tel Aviva in izgubil z 1:3, Timi Max Elšnik pa s Crveno zvezdo z 1:2 v Portu. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat sta v Gradcu s Sturmom z 2:1 premagala Glasgow Rangers. Hrovat je zadel. Vsi štirje Slovenci so bili v prvi postavi. Panathinaikos Adama Gnezde Čerina (igral je do 79. minute) je z 1:2 izgubil z nizozemskim Go Ahead Eagles, Viktoria Plzen Adriana Zeljkovića (igral od 64. minute) pa je s 3:0 premagala švedski Malmö.

Liga Europa, ligaški del (2. krog):

Četrtek, 2. oktober:

Gnezda Čerin v prvi postavi, Zeljković na klopi

Adam Gnezda Čerin, ki se je na zadnji tekmi za Panathinaikos v prvenstvu znašel v udarni zasedbi, je od prve minute začel tudi dvoboj drugega kroga evropske lige. Na olimpijskem stadionu v Atenah je gostoval Go Ahead Eagles, nizozemski prvoligaš iz Deventerja, in kar nekoliko presenetljivo zmagal z 2:1. Slovenski reprezentant je igral do 79. minute..

Češki podprvak Viktoria Plzen je gostila švedski Malmö, Adrian Zeljković, ki je na zadnjih treh tekmah nastopal le pet minut, je vpisal drugi nastop v ligaškem evropske lige. Na zelenico je vstopil v 64. minuti. S soigralci so zmagali s 3:0.

Še druga zmaga Zajca in Dinama s 3:1

Zagrebški Dinamo je prvič v tem stoletju igral uradno tekmo na srbskih tleh. V Bački Topoli, kjer domače evropske tekme igra izraelski Maccabi Tel Aviv, ni veliko gledalcev. Vsak klub je lahko povabil nekaj sto ljubiteljev nogometa, organizirani navijači pa imajo prepovedan vstop na dvoboj, na katerem ne manjka varnostnikov in agentov Mosada. Tako sta Maccabi in Dinamo spoprijela na skoraj praznem stadionu: "Škoda, a na takšno odločitev nimamo vpliva. Gremo pa na zmago. Smo Dinamo in želimo dobiti vsako tekmo," je pred dvobojem z Maccabijem sporočil Miha Zajc. Dolgoletni slovenski reprezentant je z Dinamom ujel zmagoviti niz. V evropski uverturi je v Zagrebu v slabo voljo spravil nekdanjega delodajalca Fenerbahče (3:1). Z enakim rezultatom pa so zdaj premagali še Izraelce. Zajc je igral do 91. minute.

Miha Zajc je v prvem krogu z Dinamom premagal Fenerbahče v Zagrebu s 3:1. Foto: Reuters

"Hvala Dinamu, da mi je ponudil priložnost. Odlično se počutim v Zagrebu. Na začetku junija sem se slišal s predsednikom (Zvonimir Boban, op. p.), nato pa imel le eno željo. Da bi prišel v Zagreb. S Fenerbahčejem me je vezala pogodba še za eno leto, tako da sem moral najprej rešiti to. Uspelo mi je, zdaj sem srečen, da sem tukaj. V klubu se dobro razumemo, prisotno je pozitivno vzdušje. Imamo veliko kakovostnih igralcev, kar je naša prednost. Vsak lahko pokaže tisto, kar zna," 31-letni Primorec za zdaj uživa v modrem dresu. Pri Dinamu ni edini Slovenec, trenerju Mariu Kovačeviću namreč pomaga mladi slovenski strateg Sandro Bloudek.

Elšnik izgubil v Portu, Sturm premagal Rangers

Timi Max Elšnik je s srbskim prvakom v prvem krogu doma remiziral s Celticom. Foto: Reuters Nogometaši Crvene zvezde, ki so v zadnjem nastopu v domačem prvenstvu na kaotični tekmi odpravili Radnički Kragujevac, goste pa je na Marakani v vodstvo popeljal Slovenec Ester Sokler, so gostovali na Zmajevem stadionu v Portu. Nekdanji klub Zlatka Zahovića in Mirana Pavlina je bil velik favorit, pri srbskem prvaku pa je od prve minute v zvezni vrsti zaigral Timi Max Elšnik. Domači so zmagali z 2:1, slovenski nogometaš v dresu gostujoče ekipe je bil tako kot Zajc zamenjan v sodnikovem dodatku drugega polčasa.

V Gradcu sta se prav tako ob 21.00 merila Sturm in Glasgow Rangers. V domači prvi enajsterici sta bila oba slovenska reprezentanta, Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat. Slednji je dosegel prvi zadetek na tekmi, ki so jo Štajerci dobili z 2:1. Nekdanji član Mure je igral do 83. minute. Junak dvoboja je bil prav Horvat, ki je najprej zadel v sedmi minuti, v 35. pa podal Gruzijcu Otarju Kiteišviliju za vodstvo z 2:0.

Liga Europa, ligaški del (2. krog):

Četrtek, 2. oktober:

Lestvica:

Preberite še: