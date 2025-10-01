Nogometašem Celja v tej sezoni uspevajo izjemni dosežki v domačem prvenstvu, še bolj kot z rezultati pa navdušujejo z všečnim, dominantnim nogometom. Samozavesti jim ne manjka tudi v Evropi. V četrtek čaka varovance Alberta Riere začetek ligaškega dela konferenčne lige. V knežje mesto prihaja grški velikan AEK Atene, ki ga vodi nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić. Srb z rumeno-črnimi sploh še ni izgubil, sodeč po optimistični napovedi neustrašnega trenerja Celja pa bi lahko kaj kmalu občutil, kako je izkusiti poraz z Aekom.

Celjski nogometni klub je že nekaj časa največji ponos 1. SNL. S svojim všečnim, dominantnim in izjemno učinkovitim slogom dosega izvrstne uspehe tudi v Evropi. Na poti do ligaškega dela konferenčne lige so Celjani nadigrali kar nekaj favoritov, ki se lahko pohvalijo z bistveno večjim proračunom in tržno vrednostjo ekipe.

Tako Lugano kot tudi Banik sta ostala praznih rok, Celjani so ju razorožili in nakazali, kako jih v tej sezoni zanima novo uspešno poglavje v Evropi. V uvodnem krogu ligaškega dela konferenčne lige bodo gostili grškega velikana AEK Atene, ki pa se ga domači strateg Albert Riera prav nič ne boji. Pred tekmo celo razmišlja o tem, kako bi ga izmed rezultatov zadovoljila le zmaga!

Nikolić ni še nikoli izgubil v Sloveniji

Marko Nikolić z grškim Aekom sploh še ni izgubil. V domačem prvenstvu zaseda drugo mesto. Foto: Guliverimage Če bi se mu uresničila želja, bi mu uspelo nekaj, kar ni še nikomur. Odkar namreč vodi AEK srbski strateg Marko Nikolić, ni še nikdar izgubil. Na 13 tekmah je bil neporažen. Nikolić, sicer nekdanji trener Olimpije, ki je pred slabim desetletjem poskrbel za afero, zaradi katere je izgubil službo, tako na slovenskih zelenicah sploh še ni izgubil. Z zmaji je bil osemkrat nepremagan, zdaj pa bo v knežjem mestu gostoval z Aekom, ki ga bo v mestu ob Savinji spremljalo ogromno navijačev. Pričakujejo jih okrog 1.500, a iz tabora gostiteljev vseeno prihajajo najbolj optimistične napovedi. Riera pač ne more iz svoje kože, če bi načrtoval kaj drugačnega.

"Zadovoljen bi bil zgolj z zmago. Lepo bi bilo, če ob tem ne bi prejeli zadetka. V letošnji sezoni temu posvečamo veliko pozornosti, a doseči moramo vsaj zadetek več od nasprotnika. Poskušali bomo zadeti čim večkrat, a izhajali bomo iz tega, da zadetka ne prejmemo," je napovedal evropsko poslastico, ki jo bosta v četrtek zvečer uprizorila trenutno najbolj vroči slovenski klub in pa drugouvrščena ekipa grškega prvenstva.

Riera opozoril na posameznike Aeka

Albert Riera je v prejšnji sezoni popeljal Celje med osem najboljših v konferenčni ligi. Foto: Jure Banfi AEK iz Aten pod taktirko Marka Nikolića torej še ni izgubil. Srbski strateg ima v svojih vrstah številna znana imena, njihova skupna tržna vrednost pa po podatkih Transfermarkta znaša 69,98 milijona evrov. Torej več kot šestkrat več od Celja (11,1 milijona evrov). Ker pa je bilo podobno razmerje tudi na obračunu med Celjem in Luganom, slovenski pokalni zmagovalci so razbili švicarski klub v gosteh kar s 5:0, so v taboru grofov več kot prepričani, da bi lahko prekrižali načrte tudi Aeku.

"Med moštvoma v kolektivnem smislu ne bi smelo biti prevelikih razlik. Zagotovo pa bomo morali biti pozorni na nekatere posameznike, pri čemer bi izpostavil predvsem igralce na krilnih položajih, ki pri ustvarjanju priložnosti ne potrebujejo veliko prostora," se je Riera dotaknil zvezdniške zasedbe gostov, proti kateri bo skušal vsiliti svoj način igre.

Srbska asa, ki ju je "odkril" Slaviša Stojanović

Pri Aeku ne manjka znanih igralcev. Med njimi sta tudi srbska legionarja, ki ju je pomagal v mlajših letih izstreliti v orbito Slaviša Stojanović. Ko ju je treniral pred dobrim desetletjem pri Crveni zvezdi, sta bila Luka Jović in Marko Grujić še golobrada najstnika, v nadaljevanju kariere pa sta zamenjala nič koliko evropskih velikanov, zdaj pa sodelujeta v Grčiji. Jović se lahko pri 27 letih pohvali, da je zamenjal že ogromno izjemnih klubov. Bil je tudi nogometaš madridskega Reala, pa Eintrachta iz Frankfurta, Fiorentine in AC Milan.

Luka Jović je v zadnjih sekundah srečanja v Münchnu na Euru 2024 izenačil na 1:1 in preprečil zmago Slovenije. Ta bi bila zgodovinska, saj Slovenija ni še nikoli zmagala na evropskem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Lani je pokvaril slovensko pravljico v Münchnu, ko je v izdihljajih srečanja zadel za 1:1 na Euru 2024. Tako je preprečil Sloveniji zmago, ki se ji je nasmihala po zadetku Žana Karničnika. Jović se bo tako po dobrem letu dni znova srečal s kapetanom Celja.

V igralski zasedbi Aeka ne manjka znanih imen. Hrvaški branilec Domagoj Vida je denimo drugi kapetan moštva, prvi pa dolgoletni grški reprezentant Petros Mantalos. 30-letni srbski reprezentant Mijat Gaćinović je v karieri nastopal tudi za Eintracht, Hoffenheim in Panathinaikos, Portugalec Joao Mario je nekdanji član milanskega Interja in Benfice, v Grčiji pa igra kot posojen igralec Bešiktaša. Dres Aeka nosi tudi Argentinec Roberto Pereyra, donedavni soigralec Jake Bijola in Sandija Lovrića pri Udineseju, ki je pred tem nastopal tudi za Juventus in River Plate.

Lani zadela na Euru v Münchnu, zdaj iz oči v oči v Celju

Žan Karničnik je lani popeljal Slovenijo v vodstvo proti Srbiji na Euru 2024. Foto: Reuters AEK tako prihaja s kopico znanih imen, ki pa se jih Celjani ne bojijo. Riera je prepričan, da je Celje letos še bolje pripravljeno na igranje v različnih tekmovanjih, kar jim je lani povzročalo težave. To je slaba novica za tekmece v 1. SNL, kjer so si Celjani po desetih krogih zagotovili že dvomestno prednost pred vsemi tekmeci!

Srbski napadalec Luka Jović je najvrednejši igralec Aeka po oceni Transfermarkta. Vreden je 4,5 milijona evrov, pri Celjanih pa imata največjo vrednost (800.000 evrov) Rus Nikita Josifov in kapetan Žan Karničnik, ki ne skriva visokih ciljev. "Lani se nam je zdelo vse novo, a tudi glede letošnje sezone naša pričakovanja ostajajo visoka. Mislim, da smo skozi kvalifikacije in v državnem prvenstvu pokazali, da se lahko kosamo z vsakim. To bomo storili tudi v četrtek. Želimo se uvrstiti med osem najboljših in se neposredno prebiti v izločilne boje," je napovedal izkušeni branilec, ki se je v sredo pričakovano znašel tudi na najnovejšem seznamu slovenske reprezentance, ki ga sestavlja Matjaž Kek.

Celjani na krilih najboljšega strelca Franka Kovačevića zmagujejo kot po tekočem traku. Foto: Jure Banfi

Selektor Slovenije ima zelo pozitivno mnenje o tem, kaj počnejo Celjani, kako igrajo in kako so vodeni s strani Alberta Riere. Zaželel jim je veliko sreče na četrtkovem spektaklu, ki bi znal dobro napolniti tribune celjskega stadiona. Dvoboj se bo začel ob 21. uri.