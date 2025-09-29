Ganljiva poteza vročega Hrvata v Celju, ki daje misliti tekmecem

Hrvaški napadalec Franko Kovačević v celjskem dresu igra tako dobro in učinkovito, da ga v tej sezoni na svetu ni nogometaša, ki bi dosegel več zadetkov. Po novi bleščeči predstavi, proti Mariboru (3:0) je dosegel kar dva zadetka, se je spomnil na poškodovanega soigralca Marka Zabukovnika, sicer zadnjega gosta Sobotnega intervjuja na Sportalu, ter dal vedeti, kakšna je razlika med Celjem in drugimi ekipami v Sloveniji.

Če gre verjeti statistiki Transfermarkta, ga v tej sezoni ni nogometaša, ki bi nastopal v prvoligaškem tekmovanju in v vseh tekmovanjih, ob upoštevanju nastopov za reprezentanco, dosegel več zadetkov od Franka Kovačevića. 26-letnemu Hrvatu gre pod vodstvom Alberta Riere vse kot po maslu. Mreže zadeva tako pogosto, da je v zgolj nekaj mesecih, odkar je debitiral v celjskem dresu, dosegel že 17 zadetkov.

Franko Kovačević je v tej sezoni za Celje zbral 15 nastopov in se podpisal pod 17 zadetkov. Toliko jih je čez lužo dosegel le še Portoričan Kevin Hernandez (na 11 tekmah), vsi preostali nogometaši na svetu pa so jih zbrali manj. Je pa treba izpostavili tretjeuvrščenega Angleža Harryja Kana, ki je v naravnost fantastični formi. Na osmih tekmah za Bayern in angleško reprezentanco je dosegel kar 15 zadetkov. Samo na zadnjih petih srečanjih je v polno meril kar desetkrat, tako da bo ob nadaljevanju takšnega ritma kmalu prevzel vodilni položaj na lestvici. Foto: Jure Banfi

V slovenskem prvenstvu je že pri okroglih desetih, dva je prispeval v soboto proti Mariboru (3:0), po tekmi pa prijetno presenetil s potezo, ki je zagotovo ganila celjske navijače, najbolj pa tistega, ki mu je bila namenjena.

To je Mark Zabukovnik, njegov soigralec, ki je bil pred dobrim mesecem pred sanjskim prestopom na Portugalsko, hkrati pa si je utrjeval status članskega reprezentanta. Proti Baniku si je huje poškodoval levo koleno, tako da bo z igrišč odsoten še najmanj pol leta. V Sobotnem intervjuju se je 24-letni Trzinec razgovoril o svojih težavah in izzivih, ki jih zahteva okrevanje po tako resni poškodbi. Vsakodnevno že obiskuje klub in opravlja terapije, kjer se srečuje tudi s soigralci. Ti ga maksimalno podpirajo.

"Največja razlika? Mi res dihamo drug za drugega."

Da je res tako, je Kovačević dokazal tudi z dejanjem po sobotnem štajerskem derbiju. Na novinarsko konferenco po srečanju je prišel oblečen v prav posebno majico. Na njej je bil upodobljen Zabukovnik, poletni osmoljenec ne le Celja, ampak tudi slovenskega nogometa.

Mark Zabukovnik se bo na zelenico vrnil šele prihodnje leto. Foto: Ana Kovač

"To je za Zabota. Te majice smo imeli po njegovi poškodbi na prvi evropski tekmi. To je bilo zanj. Tako kot za Simona (trenutno poškodovani hrvaški vratar Simon Sluga, op. p.). Za vsakega, ki je poškodovan. Mark preživlja težke trenutke, mi pa poskušamo biti ob njem. Mi smo ekipa. Mislim, da se to tudi vidi. Največja razlika v primerjavi z drugimi ekipami v Sloveniji je ta, da mi res dihamo drug za drugega. Na igrišču se vidi, da delamo drug za drugega," je po poročanju Ekipe24 Kovačević poudaril po novem uspehu, visoki zmagi nad Mariborom (3:0), s katero se je prednost pred najbližjim zasledovalcem, to je zdaj Bravo, povišala na kar 11 točk. Po zgolj desetih odigranih krogih.

K temu je nedvomno pripomogla kakovost, ki jo pod taktirko Riere premorejo na zelenici, a tudi izjemna sloga in občutek za dajanje podpore soigralcem, ki so se zaradi takšnih in drugačnih razlogov znašli na stranskem tiru. V Celju dihajo drug za drugega, kar jim lahko le pomaga. V četrtek jih čaka največji izziv v tej sezoni, saj bo na stadionu Z'dežele v uvodnem dejanju ligaškega dela konferenčne lige prišel grški velikan AEK Atene.