Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
15.00

Osveženo pred

1 ura, 48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Franko Kovačević Mark Zabukovnik NK Celje Prva liga Telemach 1. SNL

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 15.00

1 ura, 48 minut

Franko Kovačević v življenjski formi

Ganljiva poteza vročega Hrvata v Celju, ki daje misliti tekmecem

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Celje Maribor Franko Kovačević | Franko Kovačević je po sobotni zmagi nad Mariborom oblekel majico s podobo trenutno huje poškodovanega Marka Zabukovnika. | Foto Jure Banfi

Franko Kovačević je po sobotni zmagi nad Mariborom oblekel majico s podobo trenutno huje poškodovanega Marka Zabukovnika.

Foto: Jure Banfi

Hrvaški napadalec Franko Kovačević v celjskem dresu igra tako dobro in učinkovito, da ga v tej sezoni na svetu ni nogometaša, ki bi dosegel več zadetkov. Po novi bleščeči predstavi, proti Mariboru (3:0) je dosegel kar dva zadetka, se je spomnil na poškodovanega soigralca Marka Zabukovnika, sicer zadnjega gosta Sobotnega intervjuja na Sportalu, ter dal vedeti, kakšna je razlika med Celjem in drugimi ekipami v Sloveniji.

Mark Zabukovnik
Sportal Mark Zabukovnik zaslišal pok, nato se mu je življenje obrnilo na glavo

Če gre verjeti statistiki Transfermarkta, ga v tej sezoni ni nogometaša, ki bi nastopal v prvoligaškem tekmovanju in v vseh tekmovanjih, ob upoštevanju nastopov za reprezentanco, dosegel več zadetkov od Franka Kovačevića. 26-letnemu Hrvatu gre pod vodstvom Alberta Riere vse kot po maslu. Mreže zadeva tako pogosto, da je v zgolj nekaj mesecih, odkar je debitiral v celjskem dresu, dosegel že 17 zadetkov.

Franko Kovačević je v tej sezoni za Celje zbral 15 nastopov in se podpisal pod 17 zadetkov. Toliko jih je čez lužo dosegel le še Portoričan Kevin Hernandez (na 11 tekmah), vsi preostali nogometaši na svetu pa so jih zbrali manj. Je pa treba izpostavili tretjeuvrščenega Angleža Harryja Kana, ki je v naravnost fantastični formi. Na osmih tekmah za Bayern in angleško reprezentanco je dosegel kar 15 zadetkov. Samo na zadnjih petih srečanjih je v polno meril kar desetkrat, tako da bo ob nadaljevanju takšnega ritma kmalu prevzel vodilni položaj na lestvici. | Foto: Jure Banfi Franko Kovačević je v tej sezoni za Celje zbral 15 nastopov in se podpisal pod 17 zadetkov. Toliko jih je čez lužo dosegel le še Portoričan Kevin Hernandez (na 11 tekmah), vsi preostali nogometaši na svetu pa so jih zbrali manj. Je pa treba izpostavili tretjeuvrščenega Angleža Harryja Kana, ki je v naravnost fantastični formi. Na osmih tekmah za Bayern in angleško reprezentanco je dosegel kar 15 zadetkov. Samo na zadnjih petih srečanjih je v polno meril kar desetkrat, tako da bo ob nadaljevanju takšnega ritma kmalu prevzel vodilni položaj na lestvici. Foto: Jure Banfi

V slovenskem prvenstvu je že pri okroglih desetih, dva je prispeval v soboto proti Mariboru (3:0), po tekmi pa prijetno presenetil s potezo, ki je zagotovo ganila celjske navijače, najbolj pa tistega, ki mu je bila namenjena.

To je Mark Zabukovnik, njegov soigralec, ki je bil pred dobrim mesecem pred sanjskim prestopom na Portugalsko, hkrati pa si je utrjeval status članskega reprezentanta. Proti Baniku si je huje poškodoval levo koleno, tako da bo z igrišč odsoten še najmanj pol leta. V Sobotnem intervjuju se je 24-letni Trzinec razgovoril o svojih težavah in izzivih, ki jih zahteva okrevanje po tako resni poškodbi. Vsakodnevno že obiskuje klub in opravlja terapije, kjer se srečuje tudi s soigralci. Ti ga maksimalno podpirajo.

"Največja razlika? Mi res dihamo drug za drugega."

Da je res tako, je Kovačević dokazal tudi z dejanjem po sobotnem štajerskem derbiju. Na novinarsko konferenco po srečanju je prišel oblečen v prav posebno majico. Na njej je bil upodobljen Zabukovnik, poletni osmoljenec ne le Celja, ampak tudi slovenskega nogometa.

Mark Zabukovnik se bo na zelenico vrnil šele prihodnje leto. | Foto: Ana Kovač Mark Zabukovnik se bo na zelenico vrnil šele prihodnje leto. Foto: Ana Kovač

"To je za Zabota. Te majice smo imeli po njegovi poškodbi na prvi evropski tekmi. To je bilo zanj. Tako kot za Simona (trenutno poškodovani hrvaški vratar Simon Sluga, op. p.). Za vsakega, ki je poškodovan. Mark preživlja težke trenutke, mi pa poskušamo biti ob njem. Mi smo ekipa. Mislim, da se to tudi vidi. Največja razlika v primerjavi z drugimi ekipami v Sloveniji je ta, da mi res dihamo drug za drugega. Na igrišču se vidi, da delamo drug za drugega," je po poročanju Ekipe24 Kovačević poudaril po novem uspehu, visoki zmagi nad Mariborom (3:0), s katero se je prednost pred najbližjim zasledovalcem, to je zdaj Bravo, povišala na kar 11 točk. Po zgolj desetih odigranih krogih.

K temu je nedvomno pripomogla kakovost, ki jo pod taktirko Riere premorejo na zelenici, a tudi izjemna sloga in občutek za dajanje podpore soigralcem, ki so se zaradi takšnih in drugačnih razlogov znašli na stranskem tiru. V Celju dihajo drug za drugega, kar jim lahko le pomaga. V četrtek jih čaka največji izziv v tej sezoni, saj bo na stadionu Z'dežele v uvodnem dejanju ligaškega dela konferenčne lige prišel grški velikan AEK Atene.

Celje Maribor
Sportal Napadalec Maribora razburil navijače in se jim opravičil
T - NK Olimpija
Sportal Olimpija z novim trenerjem do polnega izkupička, Bravo z zmago skočil pod vrh
Franko Kovačević Mark Zabukovnik NK Celje Prva liga Telemach 1. SNL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.