Napadalec Maribora razburil navijače in se jim opravičil. Odmeva tudi sporna poteza Celja.

Nogometaši vodilnega Celja so v soboto na štajerskem derbiju visoko ugnali Maribor (3:0) in vijolicam zadali nov udarec, saj so prednost na lestvici povečali na izjemnih 11 točk. Na srečanju je bilo pestro in čustveno. Za dodatno slabo voljo navijačev Maribora je poskrbela poteza napadalca Orpheja Mbine, ki je v 60. minuti, ko je zapuščal igro, slekel dres in ga jezno zalučal. Gabonec se je pozneje za potezo javno opravičil. Na derbiju v knežjem mestu je poleg izvrstne predstave gostiteljev odmevalo tudi njihovo nenavadno proslavljanje prvega zadetka Celja. Ni bilo naključno, domislil si ga je nekdanji nogometaš Maribora Andrej Kotnik.

Orphe Mbina se je javno opravičil navijačem Maribora za svoje dejanje v Celju. Foto: Instagram Celjanom, ki pod taktirko Alberta Riere delujejo kot dobro naoljen stroj, uspeva v 1. SNL skoraj vse. Po desetih krogih, v katerih so osvojili kar 28 točk, imajo ogromno dvomestno prednost pred zasledovalci. Več kot deset točk za njimi zaostajajo tudi Mariborčani, ki imajo še naprej opravka s stresnimi dnevi. Prejšnji teden so nenadno ostali brez trenerja Radomirja Đalovića. Odšel je po "boksarskem" incidentu na treningu, tako da vodstvo vijolic še izbira njegovega naslednika. Začasno je na vroči stolček znova sedel Radovan Karanović, a je podobno kot na večnem derbiju v Stožicah (0:1 proti Olimpiji) doživel neuspeh. Maribor je izgubil proti vodilnemu klubu 1. SNL (0:3), med srečanjem pa so navijače prizadeli tudi prizori, ki si jih je privoščil napadalec Orphe Mbina.

24-letni Gabonec je prejšnji teden pri rekordno visoki zmagi Maribora nad Jurovskim Dolom (13:0) sodeloval kar s petimi zadetki, na derbiju v Celju pa je dobil prednost pred Benjaminom Tettehom, sicer najboljšim strelcem Maribora, ki pa je bil udeležen v fizičnem obračunu na treningu, v katerem ga je skupil tudi takratni trener Đalović. Mbina je v soboto začel v prvi enajsterici, a ni bil pretirano nevaren za celjsko obrambo. Ko je moral v 60. minuti na klop, si je privoščil potezo, ki je naletela na vse prej kot odobravanje pri navijačih. Jezno je namreč slekel dres in ga odvrgel.

"To je dejanje brez spoštovanja. Gre za dres kluba, ki ti omogoča kariero in kruh. Takšno ravnanje je nedopustno," je v studiu Šport TV pojasnjeval nekdanji slovenski reprezentant in branilec Maribora Muamer Vugdalić.

Orphe Mbina je prejšnji teden na pokalni tekmi dosegel kar pet zadetkov, v soboto pa po menjavi jezno slekel in odvrgel dres na tla. Foto: Jure Banfi

Poteza Mbine, v kateri ni bilo težko prepoznati jeze in nezadovoljstva, je zelo odmevala v mestu ob Dravi, napadalec iz Gabona pa se je dan po srečanju prek družbenih omrežij opravičil za svoje dejanje in poskušal privržencem dopovedati, da se ni hotel nespoštljivo vesti do kluba. ''Dragi navijači. Rad bi se vam opravičil. Morda je bilo videti, da se nisem spoštljivo obnašal do dresa, a to ni bila moja namera. Bil sem le frustriran zaradi poteka tekme. Želel sem pomagati ekipi. Močno spoštujem ta klub in njegov grb,'' je zapisal Mbina, ki pri Mariborčanih nosi številko 99.

Kovačević po zadetku "boksnil" Kvesića

Po štajerskem derbiju v knežjem mestu pa je odmevala tudi sporna poteza Celjanov. Ko so namreč proslavljali prvi zadetek, tega je dosegel vroči Hrvat Franko Kovačević, ki je pozneje v drugem delu še podvojil prednost Rierove čete, v tej sezoni pa dosegel že deset zadetkov in povišal prednost na lestvici najboljših strelcev 1. SNL, so zbodli tekmeca. Ko je nekdanji up splitskega Hajduka zadel v polno prvič v knežjem mestu, je namreč sledilo nenavadno proslavljanje zadetka. Približal se mu je soigralec Mario Kvesić, sicer velik prijatelj, s katerim se odlično razume in mu je v tej sezoni zagotovil že veliko asistenc. Takrat se je Kovačević pretvarjal, kot da bo boksnil Kvesića. Pri tem sta se oba zabavala, slovenska nogometna javnost pa je zaradi nedavnih dogodkov na treningu Maribora potegnila vzporednice z dogajanjem v taboru vijolic, po katerem so ostali brez trenerja Đalovića.

Kako je Franko Kovačević ob proslavljanju prvega zadetka "udaril" Maria Kvesića. Foto: Jure Banfi

Po dvoboju je junak srečanja pojasnil, da se je takšnega proslavljanja v šali domislil soigralec Andrej Kotnik. Ta je v karieri igral tudi v Ljudskem vrtu, a se nato poslovil od Maribora v manj prijetnih razmerah, kjer si v očeh navijačev ni nakopal simpatij. Zdaj se je domislil proslavljanja, ki ni bilo okusno, saj se ni lepo šaliti na račun težav v taboru tekmeca, s tem pa še dodatno prilil ogenj na težave, ki jih v zadnjem obdobju ne manjka v najbolj trofejnem slovenskem klubu. Ta ob tako visokem zaostanku za Celjani vidi večje možnosti za osvojitev lovorike v pokalnem tekmovanju. Zvečer bo potekal žreb 1/16 finala, med sodelujočimi bosta zaplesali tudi kroglici Maribora in Celja, sicer branilca pokalnega naslova.