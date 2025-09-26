Iz NK Maribor sporočajo, da so razočarani, da jih je zapustil trener Radomir Đalović. "Namesto da bi prišel in predstavil svojo plat, zahteval ukrepe, disciplinski postopek zoper oba igralca, se je odločil, da odide. Odpravil se je po zdravniški izvid in sporočil, da nas bo kontaktiral njegov odvetnik. V trenutku, ko smo ga najbolj potrebovali," je pojasnil Cem Basgül. Kapetan Ažbe Jug je bil nad trenerjevim odzivom šokiran.

Radomir Đalović Na petkovi novinarski konferenci NK Maribor pred desetim krogom prve slovenske nogometne lige nista bila samo začasni trener Radovan Karanović in vratar Ažbe Jug, ampak je spregovoril tudi klubski vodja nogometnih operacij Cem Basgül, da bi pojasnil, zakaj je po vsega 16 dneh odšel trener Radomir Đalović.

"V sredo je na treningu, ki sem ga spremljal tudi sam in celotno dogajanje videl na lastne oči, izbruhnil fizični obračun med dvema igralcema, Tettehom in Rekikom. Eden izmed igralcev je menil, da je šlo za preostro posredovanje in bi lahko staknil poškodbo. Po izbruhu jeze sta se igralca zapletla v pretep. Ali je to sprejemljivo? Ni! Takšnega početja ne smemo dovoliti nobenemu igralcu ne glede na to, kaj se zgodi," je situacijo, ki je vodila v trenerjev odhod, pojasnil Turek. "Med njunim pretepom so se takoj odzvali preostali igralci in člani strokovnega štaba, vse se je zgodilo v petih, največ desetih sekundah. Trener je oba igralca poslal v slačilnico, skupaj sta odšla z igrišča, brez besed ali dodatnih težav. Trening se je nadaljeval brez njiju, potem pa sta po treningu oba odšla do trenerja z namenom, da se opravičita zaradi medsebojnega obračunavanja. Pozneje sta prišla tudi k meni v pisarno in izrazila obžalovanje zaradi dogodka. Spor je bil hitro rešen in šele pozneje smo izvedeli, da je med njunim obračunavanjem trener prejel udarec."

"Namesto da bi predstavil svojo plat in zahteval ukrepe, se je odločil, da odide"

"Pogovarjal sem se s številnimi igralci in nihče ni v tisti gneči natančno videl, kaj se je zgodilo in kdo je prejel udarec. Vsi so videli le to, da sta se igralca znašla v nekajsekundnem vročekrvnem dvoboju. Če bi se zadeve tukaj končale, zdaj ne bi bili tukaj. Osebno bi pričakoval, da bo trener uredil to zadevo. Karkoli bi rekel in zahteval, bi njegovo odločitev podprli, saj trener ne sme prejeti udarca. Niti po nesreči. Namesto da bi prišel in predstavil svojo plat, zahteval ukrepe, disciplinski postopek zoper oba igralca ali dejal, da želi pred pomembno tekmo pomesti zadeve pod preprogo, se je odločil, da odide. Odpravil se je po zdravniški izvid in sporočil, da nas bo kontaktiral njegov odvetnik. V trenutku, ko smo ga najbolj potrebovali. Zelo smo razočarani zaradi njegovega odziva, tega ne moremo skriti."

Ažbe Jug: Odziv trenerja me je šokiral

Ažbe Jug Foto: Jure Banfi Kapetan Ažbe Jug je dejal, da je celotna ekipa zaradi Đalovićevega odhoda v šoku. "Za moje pojme se pretepa sploh ne bi omenjalo, če ne bi trener odstopil. Ne bi bil v medijih, tako nepomemben je bil." Igralci so se s trenerjem sicer dobro razumeli. "Odziv trenerja me je šokiral. Še posebej, ko sem izvedel, kaj se je dogajalo na dan pretepa, pa preden je sploh prišel. Lahko samo povem, da je bil kot dve osebnosti v eni osebi. Čas z njim je bil super. Ogromno smo pridobili z njim, ogromno bi še pridobili." Tudi sam ga je skušal prepričati, naj ostane, a: "Po minuti pogovora sem videl, da vse skupaj ne vodi nikamor. Izgovori, ki sploh niso bili smiselni."

"Odkar je prišel, je delovalo, kot bi imel določene pomisleke"

Foto: Jure Banfi Z Đalovićem je Maribor dobil tri tekme, zato so v klubu še toliko bolj razočarani. A očitno se Črnogorec v Ljudskem vrtu še pred tem incidentom ni počutil najbolje. "Odkar je prišel, je delovalo, kot bi imel določene pomisleke, morda povezane tudi s prejšnjo izkušnjo pri Rijeki. S klubom, s katerim je tesno povezan, je na Hrvaškem osvojil vse, kar je bilo mogoče, in po tamkajšnji zamenjavi mu je bilo psihološko najbrž težko takoj začeti novo zgodbo s klubom, kot je Maribor. Škoda, da se je tako razpletlo."

"Sprejeli smo vse njegove zahteve. Čeprav so bile nekatere pretirane, jih nismo zavrnili, saj smo verjeli vanj in v prihodnost z njim. Želeli smo, da je kapitan te ladje na dolgi skupni poti. Ne samo jaz, tudi vsi ljudje v klubu so ga spoštovali in obravnavali, kot se spodobi za trenerja. Morebitne težave bi lahko bile le v povezavi z igralci, a jih tudi po tej plati ni bilo. Lahko povem, da smo tudi pred podpisom pogodb z zadnjimi okrepitvami v poletnem prestopnem roku imeli njegovo privolitev. Potrdil je vse prihode. Ko je že bil tukaj, je imel še določene zahteve po novih igralcih, ki smo jih prav tako sprejeli in bili pripravljeni pripeljati. Zato sem poudaril, da smo zelo razočarani nad njegovim odzivom," je še dejal Basgül.

Proti Celju s Karanovićem, novega trenerja še iščejo

Radovan Karanović Foto: Aleš Fevžer Benjamin Tetteh in Omar Rekik sta bila za incident finančno kaznovana z najvišjo mogočo kaznijo po klubskem pravilniku. "Pred temi desetimi sekundami in za njimi sta bila zgledna profesionalca. Zavedata se, da je šlo za neumno početje. Žalostna sta in jezna. Predvsem nase." Oba bosta v kadru za tekmo s Celjem.

Sobotni tekmo s Celjem (20.15) bo torej vodil Karanović, ki je vskočil že ob prvi trenerski menjavi v tej sezoni. "Zelo smo veseli, da imamo v klubu nekoga, kot je Radovan. Tudi ob delu z mladinci je doslej opravil odlično delo, pomagal nam je že prej in je zdaj znova priskočil na pomoč. Je človek z izjemnim značajem, ki živi za NK Maribor." Novega stalnega trenerja še nimajo, v prihodnjih dneh bodo opravili več pogovorov, je še dejal turški operativec v Mariboru.