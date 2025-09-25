Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Maribor potrdil odhod Đalovića in pojasnil zaplet

Iz NK Maribor so v četrtek pozno zvečer sporočili, da Radomir Đalović res ni več trener njihove članske ekipe. Obenem so pojasnili zaplet, ki se je zgodil na sredinem treningu in je vodil k predčasni prekinitvi sodelovanja. Njihovo sporočilo za javnost v nadaljevanju objavljamo v celoti. Radovan Karanović je vodil četrtkov trening in bo tudi ekipo ta konec tedna na štajerskem derbiju s Celjem.

Radomir Đalović ni več trener NK Maribor. Ob glavnem trenerju odhajajo tudi štirje člani strokovnega štaba, Igor Čagalj, Davor Landeka, Vito Tercolo in Antonio Pavlinović. Vsem se zahvaljujemo za prizadevnost pri delu in jim želimo vse srečo na nadaljnji trenerski poti.

Ob zaključku sodelovanja z 42-letnim črnogorskim trenerjem, z namenom popolne transparentnosti in ohranjanja klubske integritete, posredujemo pojasnilo celotne zgodbe. Gre namreč za primer, ki zahteva dodatne informacije. V preteklih letih smo pogosto zasledili zapise o sporih, povišanih tonih ali celo resnejših incidentih na klubskih in tudi na reprezentančnih treningih ali pripravah. Ni prijetno, ko se zgodi, kar se je zgodilo v sredo, ne gre pa za situacijo, ki je v nogometu ne bi že videli. Trening, čustva, povečan naboj. In med intenzivno vadbo na razmočenem igrišču lahko tudi preostro posredovanje privede do spora, ki se je zgodil v našem primeru. Po dvoboju za žogo je prišlo do krajše razprave med igralcema, ki je iz verbalnega prerasla v fizični obračun, vskočili so igralci in člani strokovnega štaba, med prvimi ju je ločil Radomir Đalović, ki je ob tem prejel udarec, zaplet pa je bil hitro rešen. Trener je igralca poslal v slačilnico in trening vodil do konca. Igralca sta skupaj odšla z igrišča in se pozneje skupaj tudi prišla opravičit za neprimeren odziv. 

Medtem so sledili pogovori med vodstvom kluba in dozdajšnjim trenerjem, ob upoštevanju vseh okoliščin pa je bila sprejeta odločitev o zaključku skupne poti. Priprave na sobotni dvoboj v Celju so se nadaljevale po predvidenem programu. Četrtkov popoldanski trening je potekal pod taktirko Radovana Karanovića, ki bo tudi vodil moštvo na štajerskem derbiju.
