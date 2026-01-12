Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na severu Finske zaradi nizkih temperatur ujetih več tisoč turistov

Kittilä Airport na Finskem | Na letališče Kittila letijo predvsem tisti, ki želijo priti do bližnjih smučarskih središč ali videti severni sij.

Na letališče Kittila letijo predvsem tisti, ki želijo priti do bližnjih smučarskih središč ali videti severni sij.

Foto: Profimedia

Več tisoč turistov je ujetih na Laponskem na severu Finske, potem ko so v nedeljo na letališču Kittila odpovedali vse polete, ker se temperature niso dvignile nad –35 stopinj Celzija. Odpovedali so polete v London, Bristol, Manchester, Pariz in Amsterdam. Verjetno bo tako tudi danes, saj so meteorologi napovedali do –39 stopinj Celzija.

Polete so morali odpovedati, ker zaradi nizkih temperatur z letal težko odstranijo led, medtem ko lahko na tleh zamrzne oprema za vzdrževanje in oskrbo z gorivom, poroča britanski BBC. Upravljavec letališča Finavia je za javno radiotelevizijo Yle povedal, da vlaga v zraku dodatno poslabšuje razmere, saj povzroča spolzko zmrzal.

Neobičajno nizke temperature so Laponsko prizadele po tem, ko so neurja na severu Evrope v zadnjih dneh povzročila zimske razmere in motnje v prometu tudi v Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji.

Laponska, ki se razteza čez sever Norveške, Švedske in Finske, je sicer znana po mrazu in snegu, vendar se v regiji na Finskem povprečne zimske temperature gibljejo pri okoli –14 stopinjah Celzija z občasnim padcem na –30 stopinj.

Na letališče Kittila letijo predvsem tisti, ki želijo priti do bližnjih smučarskih središč ali videti severni sij, na drugo, južnejše laponsko letališče Rovaniemi pa tisti, ki želijo obiskati Božičkovo vas, še navaja BBC.

Hrvaška v primežu ekstremnega mraza, v Albaniji poplave zahtevale žrtev
