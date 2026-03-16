V noči na torek lahko pričakujemo občutno spremembo vremena. Po napovedi agencije za okolje se bo namreč meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, lahko tudi nižje. Zvečer in ponoči bo oblačno, padavine bodo od severa zajele večji del Slovenije. Za noč na sredo in v sredo čez dan so za jugozahod države pri agenciji izdali oranžno opozorilo zaradi burje. Sunki bodo namreč na izpostavljenih mestih presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Za preostali del države so zaradi vetra izdali rumeno opozorilo.

Alpe je od severozahoda dosegla hladna fronta, ki bo Slovenijo prešla v večernih urah. Pred njenim prehodom bo še dokaj sončno in toplo. Popoldne bo oblačnost od severa naraščala, proti večeru pa se bodo padavine od severa širile proti jugu države. Ob tem se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, ob nekoliko močnejših padavinah na jugu lahko tudi niže. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, so na Arsu zapisali na družbenih omrežjih.

Burja se bo okrepila

Do jutra bodo padavine povsod ponehale, prehodno se bo zjasnilo. Po nižinah v notranjosti države bo nastalo nekaj megle. V torek čez dan bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo kratkotrajne krajevne plohe.

Burja na Primorskem se bo v noči na sredo okrepila, verjetno bodo njeni najmočnejši sunki ponekod lahko presegali 100 kilometrov na uro. V sredo bo vetrovno tudi drugod, sunki vetra bodo v notranjosti Slovenije dosegali od 50 do 70 kilometrov na uro. V sredo zjutraj in dopoldne bo predvidoma tudi nekaj padavin z dokaj nizko mejo sneženja, so navedli na Arsu.