Avtor:
STA

Sobota,
7. 3. 2026,
18.18

Osveženo pred

57 minut

smučarski skoki Igor Medved Finska

Finska zveza prihodnji teden o usodi slovenskega trenerja Medveda

Igor Medved | Igor Medved | Foto Guliverimage

Igor Medved

Foto: Guliverimage

Trener finske reprezentance v smučarskih skokih Igor Medved je še vedno suspendiran zaradi incidenta med zimskimi olimpijskimi igrami, povezanega z alkoholom. Medved naj bi svojo usodo glede nadaljnjega službovanja na Finskem izvedel prihodnji teden.

Medved je bil med nedavnimi olimpijskimi igrami v Predazzu deležen velike pozornosti medijev. Slovenca so 12. februarja zaradi incidenta s pitjem alkohola odstavili s položaja selektorja finskih skakalcev.

Finski olimpijski komite se je v sodelovanju s finsko smučarsko zvezo odločil, da Medveda pošlje domov. Po poročanju finskih medijev, med njimi yle.fi, naj bi športniki stopili v stik z zvezo in zahtevali, da selektor med igrami ne nadaljuje dela.

Štiriinštiridesetletni trener se je za svoje dejanje opravičil. "Naredil sem napako. Zelo mi je žal. Želim se opravičiti celotni finski ekipi, športnikom in tudi navijačem," je sporočil po incidentu in dodal, da zadeve dodatno ne bo komentiral.

Medved je finsko reprezentanco prevzel na začetku lanske sezone. Pred selitvijo na Finsko je vodil slovensko B-reprezentanco.

Ali bo Medved, ki ga ni na tekmah v Lahtiju - skakalce vodi Lasse Moilanen -, še treniral finske skakalce, bo znano naslednji teden, pišejo pri skijumping.pl. Takrat bo finska smučarska zveza odločala o usodi pogodbe glavnega trenerja reprezentance.

"Pogovarjal sem se z Igorjem, športniki in nekaterimi člani osebja ter si ustvaril sliko trenutnega stanja. Zaupanje je najpomembnejše vprašanje, ki ga ocenjujemo," je dejal športni direktor Petter Kukkonen.

"Vendar pa je pomembno vedeti, da športniki vidijo stvari iz svojega zornega kota. Kot delodajalec moramo pogledati širšo sliko, saj je Igor dobro opravil delo pri razvoju celotnega sistema in treninga," je Medveda pohvalil direktor finske zveze.

smučarski skoki Igor Medved Finska
