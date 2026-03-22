Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo za nastop na naslednjem svetovnem prvenstvu pomerila s Črno goro. Ta je v drugi kvalifikacijski fazi dvakrat premagala Finsko in bo maja stala nasproti varovancem selektorja Uroša Zormana.

Črnogorci so tudi na današnji povratni tekmi v domači dvorani v Podgorici premagali Finsko. Rezultat je bil 30:26, prednost štirih golov pa so imeli varovanci Francoza Didierja Dinarta že s prve tekme na Finskem (36:32).

Slovenci se bodo za 12. nastop na SP najprej borili v gosteh, tekma v Podgorici bo predvidoma 13. ali 14. maja, povratna tekma pa bo 17. maja v Kopru.

"To bo zahteven dvoboj"

"Pričakovano nas v kvalifikacijah čaka Črna gora. To bo zahteven dvoboj. Zoperstaviti se ji bomo morali s pravim pristopom - z maksimalno osredotočenostjo in igrati kar najbolj resno," je v izjavi za Rokometno zvezo Slovenije dejal Uroš Zorman.

"S Črnogorci smo imeli probleme že na evropskem prvenstvu, ampak mislim, da bomo iz te tekme potegnili marsikaj, kar nam bo v pomoč. Dejstvo je, da smo favoriti in od tega ne bežimo," je še povedal Zorman.

Po slabih štirih mesecih se bo Zormanova zasedba znova borila s Črnogorci. Ti so bili prvi slovenski tekmec na januarskem EP. Na razburljivi uvodni tekmi v Oslu so po učinkoviti napadalni predstavi obeh ekip na koncu z 41:40 slavili Slovenci in si tlakovali pot do drugega dela. Tam so na koncu zasedli osmo mesto.

Naslednje svetovno prvenstvo bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto potekalo v Nemčiji. Branilci naslova bodo Danci, tudi aktualni evropski in olimpijski prvaki.