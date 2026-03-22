Finska Črna gora slovenska rokometna reprezentanca

Nedelja, 22. 3. 2026, 20.11

Kvalifikacije za SP 2027 v rokometu

Slovenski rokometaši za SP 2027 proti Črni gori

EP v rokometu: Slovenija - Madžarska, Uroš Zorman | Slovenski rokometaši se bodo za nastop na SP pomerili s Črnogorci. | Foto Rokometna zveza Slovenije

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo za nastop na naslednjem svetovnem prvenstvu pomerila s Črno goro. Ta je v drugi kvalifikacijski fazi dvakrat premagala Finsko in bo maja stala nasproti varovancem selektorja Uroša Zormana.

Črnogorci so tudi na današnji povratni tekmi v domači dvorani v Podgorici premagali Finsko. Rezultat je bil 30:26, prednost štirih golov pa so imeli varovanci Francoza Didierja Dinarta že s prve tekme na Finskem (36:32).

Slovenci se bodo za 12. nastop na SP najprej borili v gosteh, tekma v Podgorici bo predvidoma 13. ali 14. maja, povratna tekma pa bo 17. maja v Kopru.

"To bo zahteven dvoboj"

"Pričakovano nas v kvalifikacijah čaka Črna gora. To bo zahteven dvoboj. Zoperstaviti se ji bomo morali s pravim pristopom - z maksimalno osredotočenostjo in igrati kar najbolj resno," je v izjavi za Rokometno zvezo Slovenije dejal Uroš Zorman.

"S Črnogorci smo imeli probleme že na evropskem prvenstvu, ampak mislim, da bomo iz te tekme potegnili marsikaj, kar nam bo v pomoč. Dejstvo je, da smo favoriti in od tega ne bežimo," je še povedal Zorman.

Po slabih štirih mesecih se bo Zormanova zasedba znova borila s Črnogorci. Ti so bili prvi slovenski tekmec na januarskem EP. Na razburljivi uvodni tekmi v Oslu so po učinkoviti napadalni predstavi obeh ekip na koncu z 41:40 slavili Slovenci in si tlakovali pot do drugega dela. Tam so na koncu zasedli osmo mesto.

Naslednje svetovno prvenstvo bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto potekalo v Nemčiji. Branilci naslova bodo Danci, tudi aktualni evropski in olimpijski prvaki.
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.