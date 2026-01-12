Ljubljanski policisti so v petek obravnavali 54-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil močno vinjen. Test alkoholiziranosti je pokazal 2,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Gre za približno desetkratno zakonsko dovoljeno količino alkohola za voznike.

Na območju Kajuhove ulice v Ljubljani so policisti ustavili moškega, ki je vozil zelo nezanesljivo. Test alkoholiziranosti je pokazal 2,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Ker se voznik z rezultatom alkotesta ni strinjal, so policisti odredili strokovni pregled. 54-letniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo, začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in zanj odredili pripor. Zoper kršitelja bodo na pristojno sodišče za prekrške podali obdolžilni predlog, so sporočili s PU Ljubljana.

Vozil močno pijan

54-letnik je dovoljeno količino alkohola prekoračil za približno desetkrat. Po zakonu o pravilih cestnega prometa imajo namreč lahko vozniki največ do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. Za nekatere kategorije voznikov so omejitve strožje.

Alkohol vpliva na zaznavo okolice in odzivni čas

Kot so opozorili na policiji, je zlasti nevarna visoka stopnja alkoholiziranosti, pri kateri voznik ni več sposoben varnega obvladovanja vozila, kar lahko vodi v prometne nesreče s hudimi poškodbami ali smrtnim izidom. Posledice takšnega ravnanja niso zgolj kazenske in prekrškovne, temveč pogosto trajno zaznamujejo življenja udeležencev, njihovih družin in širše skupnosti, so dodali.

Ob tem na spletni strani policije navajajo, da je že pri enem gramu alkohola na kilogram krvi ali 0,48 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka bistveno moten odziv oči na svetlobo in se osebe težko prilagajajo hitrim svetlobnim spremembam, bistveno je zožen zorni kot oči, kar pomeni, da vozniki ne morejo več pravočasno dojemati, kaj prihaja z leve in desne strani, kar je lahko usodno zlasti v križiščih. Zaznavanje in ocenjevanje globine prostora in pozornost se zmanjšata za polovico, kar pomeni, da praviloma vozijo s premajhno varnostno razdaljo, da so odzivi prepozni in večinoma napačni in ter da se na določene nevarnosti sploh ne odzivajo več. Odzivni čas in z njim pot ustavljanja se povečujeta. Možnost udeležbe v prometni nesreči se v primerjavi s treznim voznikom poveča za 25-krat, še navajajo.