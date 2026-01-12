Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
9.30

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
sapporo smučarski skoki Saporo Noriaki Kasai

Ponedeljek, 12. 1. 2026, 9.30

1 ura, 8 minut

Legendarni Noriaki Kasai se vrača v Sapporu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Noriaki Kasai | Noriaki Kasai si je priboril mesto v japonski reprezentanci in bo konec tedna nastopil na domačem svetovnem pokalu v Sapporu. | Foto Guliverimage

Noriaki Kasai si je priboril mesto v japonski reprezentanci in bo konec tedna nastopil na domačem svetovnem pokalu v Sapporu.

Foto: Guliverimage

Legendarni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai si je priboril mesto v japonski reprezentanci in bo konec tedna nastopil na domačem svetovnem pokalu v Sapporu, poročajo japonski mediji. Veteran skokov bo imel tako konec tedna novo priložnost za podiranje lastnih rekordov.

Skakalnica Okurayama v Sapporu je naslednje prizorišče svetovnega pokala olimpijske zime. Japonci kot gostitelji bodo imeli na otoku Hokaido pravico do nacionalne kvote skakalcev - na obeh tekmah s po desetimi skakalci.

Med izbranci je tudi neuklonljivi Kasai, ki bo letos praznoval 54. rojstni dan. Po poročanju hokkaido-np.co.jp bodo na tekmovanju v Sapporu svojo formo preizkusili že omenjeni Kasai, japonska številka 1 Ryoyu Kobayashi, Ren Nikaido, Naoki Nakamura, Sakutaro Kobayashi, Yukiya Sato, Keiichi Sato, Junshiro Kobayashi, Tomofumi Naito in Go Yamamoto. Za slednjega bo to debi v svetovnem pokalu.

Na Japonsko bo po slabšem koncu tedna v poljskih Zakopanah odpotoval tudi najboljši skakalec to zimo Domen Prevc, nastop v deželi vzhajajočega sonca pa bo izpustil zmagovalec zadnje tekme Anže Lanišek.

Tridnevno tekmovanje v Aziji se bo konec tedna začelo s petkovim treningom in kvalifikacijami. V soboto in nedeljo sta predvideni posamični tekmi, po katerih se bodo končale tudi olimpijske kvalifikacije za letošnje igre v Predazzu.

Preberite še:

Monika Pogladič
Sportal Slovenka, ki je orala ledino smučarskih skokov: Tudi moje mnenje je deljeno
Anže Lanišek, Zakopane
Sportal Če ne Prevc, pa Lanišek! Nova zmaga za Slovenijo! #video
Nika Prevc Ljubno
Sportal Nika Prevc kljub vetrovni loteriji do druge zmage na Ljubnem
sapporo smučarski skoki Saporo Noriaki Kasai
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.