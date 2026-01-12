Legendarni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai si je priboril mesto v japonski reprezentanci in bo konec tedna nastopil na domačem svetovnem pokalu v Sapporu, poročajo japonski mediji. Veteran skokov bo imel tako konec tedna novo priložnost za podiranje lastnih rekordov.

Skakalnica Okurayama v Sapporu je naslednje prizorišče svetovnega pokala olimpijske zime. Japonci kot gostitelji bodo imeli na otoku Hokaido pravico do nacionalne kvote skakalcev - na obeh tekmah s po desetimi skakalci.

Med izbranci je tudi neuklonljivi Kasai, ki bo letos praznoval 54. rojstni dan. Po poročanju hokkaido-np.co.jp bodo na tekmovanju v Sapporu svojo formo preizkusili že omenjeni Kasai, japonska številka 1 Ryoyu Kobayashi, Ren Nikaido, Naoki Nakamura, Sakutaro Kobayashi, Yukiya Sato, Keiichi Sato, Junshiro Kobayashi, Tomofumi Naito in Go Yamamoto. Za slednjega bo to debi v svetovnem pokalu.

Na Japonsko bo po slabšem koncu tedna v poljskih Zakopanah odpotoval tudi najboljši skakalec to zimo Domen Prevc, nastop v deželi vzhajajočega sonca pa bo izpustil zmagovalec zadnje tekme Anže Lanišek.

Tridnevno tekmovanje v Aziji se bo konec tedna začelo s petkovim treningom in kvalifikacijami. V soboto in nedeljo sta predvideni posamični tekmi, po katerih se bodo končale tudi olimpijske kvalifikacije za letošnje igre v Predazzu.

