Po poročanju EkipaSN se je na treningu nogometašev NK Maribor zgodil hud incident, vodstvo Mariborčanov pa išče novega glavnega trenerja, saj je Radomir Đalović zahteval prekinitev pogodbe in odškodnino.

Iz štajerske prestolnice prihajajo informacije o hudem incidentu na sredinem treningu nogometašev Maribora. Kot poroča EkipaSN, sta se na treningu stepla Omar Rekik in Benjamin Tetteh, vpleten pa naj bi bil tudi glavni trener Radomir Đalović.

"Čeprav smo predvidevali, da je bil strateg vijoličastih zgolj kolateralna žrtev, ko je poskušal ločiti srboriteža, so najnovejše informacije vendarle nekoliko bolj skrb vzbujajoče in naj ne bi šlo zgolj za splet nesrečnih okoliščin. Tudi zato je Radomir Đalović bojda trdno sklenil, da ne bo več trener Maribora," so zapisali pri omenjenem mediju.

Zahteva prekinitev pogodbe in odpravnino

Po informacijah Sportkluba je Tetteh ob sporu z Rekikom proti slednjemu zamahnil in med "ruvanjem" po nesreči v obraz zadel trenerja Đalovića, da je ta potreboval celo zdravniško oskrbo.

"Đalović je po treningu, ki ga je po zanesljivih informacijah oddelal do konca, poklical klubsko upravo in jim dejal, da zahteva prekinitev pogodbe ter odpravnino. Še pred tem je pridobil pisno zdravniško potrdilo o poškodbah," so zapisali pri SK in dodali, da naj bi se že danes s predstavniki Maribora srečal Igor Duljaj, glavni kandidat za trenersko mesto, če Đalović zapusti klub.

Ta se na dogajanje še ni odzval.

Đalović, ki je v prejšnji sezoni popeljal Rijeko na Hrvaškem tako do pokalnega kot tudi državnega naslova, je Mariborčane nazadnje vodil v torek, ko so v sklopu pokalnega tekmovanja s kar 13:0 odpravili Jurovski dol.