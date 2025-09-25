Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
25. 9. 2025,
15.26

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Viole 1. SNL nogomet NK Maribor NK Maribor Radomir Đalović

Četrtek, 25. 9. 2025, 15.26

5 minut

Na Štajerskem iščejo novega trenrja

Hud incident v Mariboru, vodstvo išče novega trenerja

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Radomir Đalović | Radomir Đalović naj bi po incidentu zahteval prekinitev pogodbe in odpravnino. | Foto Jure Banfi

Radomir Đalović naj bi po incidentu zahteval prekinitev pogodbe in odpravnino.

Foto: Jure Banfi

Po poročanju EkipaSN se je na treningu nogometašev NK Maribor zgodil hud incident, vodstvo Mariborčanov pa išče novega glavnega trenerja, saj je Radomir Đalović zahteval prekinitev pogodbe in odškodnino.

Olimpija - Domžale, pokal Slovenije Federico Bessone
Sportal Bessone debitiral z zmago, Celje in Maribor pred derbijem suverena

Iz štajerske prestolnice prihajajo informacije o hudem incidentu na sredinem treningu nogometašev Maribora. Kot poroča EkipaSN, sta se na treningu stepla Omar Rekik in Benjamin Tetteh, vpleten pa naj bi bil tudi glavni trener Radomir Đalović.

 "Čeprav smo predvidevali, da je bil strateg vijoličastih zgolj kolateralna žrtev, ko je poskušal ločiti srboriteža, so najnovejše informacije vendarle nekoliko bolj skrb vzbujajoče in naj ne bi šlo zgolj za splet nesrečnih okoliščin. Tudi zato je Radomir Đalović bojda trdno sklenil, da ne bo več trener Maribora," so zapisali pri omenjenem mediju

NK Maribor Radomir Đalović | Foto:

Zahteva prekinitev pogodbe in odpravnino

Po informacijah Sportkluba je Tetteh ob sporu z Rekikom proti slednjemu zamahnil in med "ruvanjem" po nesreči v obraz zadel trenerja Đalovića, da je ta potreboval celo zdravniško oskrbo.

"Đalović je po treningu, ki ga je po zanesljivih informacijah oddelal do konca, poklical klubsko upravo in jim dejal, da zahteva prekinitev pogodbe ter odpravnino. Še pred tem je pridobil pisno zdravniško potrdilo o poškodbah," so zapisali pri SK in dodali, da naj bi se že danes s predstavniki Maribora srečal Igor Duljaj, glavni kandidat za trenersko mesto, če Đalović zapusti klub.

Ta se na dogajanje še ni odzval.

Đalović, ki je v prejšnji sezoni popeljal Rijeko na Hrvaškem tako do pokalnega kot tudi državnega naslova, je Mariborčane nazadnje  vodil v torek, ko so v sklopu pokalnega tekmovanja s kar 13:0 odpravili Jurovski dol.

Primorje - Celje
Sportal Celjani po novem preobratu do zmage v Ajdovščini, na Fazaneriji brez golov
Federico Bessone thumb
Sportal Uradno: Olimpija se je poslovila od Nizozemca, znan je tudi njegov naslednik
Adam Delius
Sportal Olimpija imela vse, nato pa povsem izgubila kompas
Darjan Slavic
Sportal Darjan Slavic: Ko pokliče Mura, ne moreš reči ne
Lothar Matthaus THUMB
Trendi Nemški as spet opozarja nase: na podelitev zlate žoge prispel z 38 let mlajšo izbranko
Joachim Löw
Sportal "To se mi zdi povsem pretirano"
Cristian Orozco
Sportal Šeškovi sklenili predpogodbo s kolumbijskim draguljem
Viole 1. SNL nogomet NK Maribor NK Maribor Radomir Đalović
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.