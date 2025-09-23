Darjan Slavic: Ko pokliče Mura, ne moreš reči ne

Nogometaše Mure bo v nadaljevanju sezone, že v nedeljo sledi atraktivna domača tekma, saj v goste prihaja branilec naslov ljubljanska Olimpija, vodil Darjan Slavic. V prejšnji sezoni je vodil Radomljane, pred tem pa vrsto let že deloval pri črno-belih. Ob vrnitvi v Fazanerijo ni skrival navdušenja. Naredil bo vse, kar je v njegovi moči, da bi Muro dvignil na lestvici v bolj varne prvoligaške vode.

Pri Muri niso dolgo iskali naslednika Ivana Kurtušića. Srbskega stratega je nasledil znani domači prekmurski obraz. Darjan Slavic je bil v preteklosti že član strokovnega štaba Mure, kjer je opravljal vlogo pomočnika trenerja, v sezoni 2023/24, pa je po odhodu Dejana Grabića začasno opravljal vlogo glavnega trenera. Muro je takrat vodil na štirih tekmah in ob tem dosegel dve zmagi ter doživel dva poraza.

Slavic je otrok Mure, ki je že v mlajših selekcijah igral za "čarno-bejle", z mladinci pa je v sezoni 1999/2000 osvojil tudi naslov državnih prvakov. Za Muro je v članski konkurenci v različnih obdobjih zbral 117 nastopov in ob tem dosegel sedemnajst zadetkov, ponosno pa je nosil tudi kapetanski trak čarno-bejlih.

Slavic: To sem si vedno želel

Darjan Slavic je v prejšnji sezoni vodil Radomlje. Foto: www.alesfevzer.com V Muri je pred tem deloval tudi v mlajših selekcijah kluba, v članskem nogometu pa je nazadnje uspešno vodil Radomlje, s katerimi se je sporazumno razšel junija letos. Zdaj je napočil čas, da se vrne domov. ''Ko pokliče Mura, ne moreš reči ne. Ne bom skrival, da sem si sam pri sebi vedno želel, da bi nekoč postal trener članske ekipe kluba, ki ima tako pomembno vlogo v mojem življenju. Zato po klicu s strani kluba nisem dolgo razmišljal. Mislim, da ima Mura dobro ekipo, povsem jasna mi je strategija kluba, ki se sklada tudi z mojim načinom razmišljanja. Veselim se novega izziva in verjamem, da bomo že z današnjim dnem začeli stvari premikati na bolje. Pomembno je, da vsi, tako klub, kot navijači, stopimo skupaj in naredimo korak v pozitivni smeri," je povedal novopečeni trener Mure.

Kuzmič: Mura mora okrepiti prekmurski značaj

Robert Kuzmič verjame, da bo Darjan Slavic povzdignil Muro na lestvici 1. SNL. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Prvi mož Mure Robert Kuzmič je povedal: "Zadovoljni smo, da smo dosegli dogovor z Darjanom. Strategija kluba je jasna, dokler ne pridobimo strateškega partnerja, ostaja naša glavna usmeritev razvoj mladih, predvsem slovenskih perspektivnih nogometašev. Ti ob boku izkušenejših igralcev napredujejo in postopoma prevzemajo pomembnejše vloge v ekipi. Hkrati pa s prodajo takšnih igralcev zagotavljamo finančno stabilnost kluba ter jim omogočamo prestope v višje rangirane klube. Darjan klub zelo dobro pozna in razume naše cilje. V preteklosti se je že izkazal pri delu z mladimi nogometaši, tako v Muri kot nazadnje v Radomljah, kar je še dodatna potrditev, da je prava izbira za našo zgodbo. Naš namen je, da se Muri tako na igrišču kot tudi ob njem znova okrepi prekmurski značaj, pri čemer ta odločitev predstavlja pomemben korak v tej smeri. Pri menjavi trenerja smo preučili več možnosti in skrbno analizirali, kdo bi bil v trenutnih razmerah najbolj primeren. Na podlagi teh kriterijev smo prepričani, da je prav Darjan najboljša izbira. Verjamemo, da bo z njegovim prihodom ekipa stopila na pot pozitivnega razvoja in da se bo trend začel obračati v našo korist," je poudaril predsednik Mure.

Grega Ciglar ne skriva zadovoljstva po sklenitvi sodelovanja z Darjanom Slavicem. Foto: NŠ Mura

Športni direktor Mure Grega Ciglar je dejal: "Ob prekinitvi sodelovanja z dosedanjim trenerjem je bil Darjan Slavic naša prva izbira. Želeli smo si nekoga, ki pozna okolje, ki je že deloval v Prekmurju in Sloveniji. Z Darjanom smo dobili nekoga, ki odlično pozna klub in ve, kakšna so pričakovanja v tem okolju. Bil je kapetan Mure in ve, kakšno odgovornost nosi črno-beli dres. Verjamemo, da smo z njim dobili trenerja, ki bo uspel obrniti rezultatsko krivuljo, prav tako pa smo dobili nekoga, ki je v Radomljah že dokazal, da je odličen pri delu z mladimi nogometaši, kar je ena ključnih stvari v strategiji kluba".