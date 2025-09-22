Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., STA

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
16.28

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,66

Natisni članek

Natisni članek
Federico Bessone 1. SNL NK Olimpija NK Olimpija Erwin van de Looi

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 16.28

14 minut

Uradno: Olimpija se je poslovila od Nizozemca, znan je tudi njegov naslednik

Avtorji:
Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,66
Ervin van de Looi | Ervin van de Looi naj bi se poslovil od trenerskega mesta Olimpije. | Foto Aleš Fevžer

Ervin van de Looi naj bi se poslovil od trenerskega mesta Olimpije.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski nogometni prvak Olimpija iz Ljubljane je tudi uradno potrdil, da nizozemski strokovnjak Erwin van de Looi ni več trener članske ekipe. Na njegovo mesto naj bi se preselil Argentinec Federico Bessone, nazadnje strateg Sante Colome iz Andore.

"Olimpija Ljubljana sporoča, da z današnjim dnem Erwin van de Looi ne vodi več prve ekipe kluba. Ekipo je popeljal do play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo in ob koncu avgusta zabeležil pomembno zmago na večnem derbiju proti Mariboru. Klub se trenerju Erwinu van de Looiju in pomočniku Marcelu Groningerju iskreno zahvaljuje za njuno delo, predanost in trud v času, ko sta vodila ekipo," so zapisali pri Olimpiji.

Dodali so, da bodo kmalu razkrili tudi informacije o novem trenerskem štabu. Po poročanju slovenskih medijev, med njimi Sportkluba in Ekipe, bo trenersko mesto zasedel Argentinec Federico Bessone, nazadnje strateg Sante Colome iz Andore.

Bessone bo že tretji strateg zeleno-bele zasedbe v tej sezoni po Jorgeju Simau in van de Looiju. Slednji je Olimpijo prevzel 11. avgusta, a mu ni uspelo obrniti njene krivulje navzgor.

Olimpija je v soboto izgubila prvenstveno tekmo z Bravom, pred tem pa klonila tudi v gosteh pri Radomljah, tako da po devetih krogih zaseda peto mesto na prvenstveni lestvici z 12 točkami zaostanka za vodilnim Celjem.

Preberite še:

Primorje - Celje
Sportal Celjani po novem preobratu do zmage v Ajdovščini, na Fazaneriji brez golov
Adam Delius
Sportal Prvi mož Olimpije pojasnjuje navijačem, kaj se dogaja v klubu
Federico Bessone 1. SNL NK Olimpija NK Olimpija Erwin van de Looi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.