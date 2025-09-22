Uradno: Olimpija se je poslovila od Nizozemca, znan je tudi njegov naslednik

Slovenski nogometni prvak Olimpija iz Ljubljane je tudi uradno potrdil, da nizozemski strokovnjak Erwin van de Looi ni več trener članske ekipe. Na njegovo mesto naj bi se preselil Argentinec Federico Bessone, nazadnje strateg Sante Colome iz Andore.

"Olimpija Ljubljana sporoča, da z današnjim dnem Erwin van de Looi ne vodi več prve ekipe kluba. Ekipo je popeljal do play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo in ob koncu avgusta zabeležil pomembno zmago na večnem derbiju proti Mariboru. Klub se trenerju Erwinu van de Looiju in pomočniku Marcelu Groningerju iskreno zahvaljuje za njuno delo, predanost in trud v času, ko sta vodila ekipo," so zapisali pri Olimpiji.

Dodali so, da bodo kmalu razkrili tudi informacije o novem trenerskem štabu. Po poročanju slovenskih medijev, med njimi Sportkluba in Ekipe, bo trenersko mesto zasedel Argentinec Federico Bessone, nazadnje strateg Sante Colome iz Andore.

Bessone bo že tretji strateg zeleno-bele zasedbe v tej sezoni po Jorgeju Simau in van de Looiju. Slednji je Olimpijo prevzel 11. avgusta, a mu ni uspelo obrniti njene krivulje navzgor.

Olimpija je v soboto izgubila prvenstveno tekmo z Bravom, pred tem pa klonila tudi v gosteh pri Radomljah, tako da po devetih krogih zaseda peto mesto na prvenstveni lestvici z 12 točkami zaostanka za vodilnim Celjem.

