Celjani po novem preobratu do zmage v Ajdovščini, na Fazaneriji brez golov

Nogometaši Maribora so v uvodnem dejanju 9. kroga 1. SNL v gosteh premagali Aluminij (3:2). Novi trener vijolic Radomir Đalović tako nadaljuje zmagoviti niz. Olimpija si je privoščila nov spodrsljaj, v mestnem obračunu je "doma" v Stožicah izgubila proti Bravu (1:2), Koper pa je upravičil vlogo favorita pri zadnjeuvrščenih Domžalah (3:1). Nedeljski spored se je začel v Murski Soboti, kjer sta se Mura in Radomlje razšla brez zadetkov. Vodilni Celjani so v prestolnici burje zaostajali že z 0:2, na koncu pa s 3:2 ugnali Primorje.

1. SNL, 9. krog:

Nedelja, 21. september:

Nov izjemen preobrat Celjanov

V sklepnem dejanju devetega kroga, s katerim se je končala uvodna četrtina prvenstva, sta se v prestolnici burje spopadla Primorje in Celje. Ajdovci so v prejšnji sezoni parali živce Albertu Rieri, saj so na dveh gostovanjih v knežjem mestu osvojili kar štiri točke. Celjani so v zadnjem medsebojnem srečanju le našli način, kako razorožiti varovance Milana Anđelkovića. Takrat so v Ajdovščini zmagali kar s 5:0. Počila je celjska petarda, ki pogosto odmeva tudi v tej sezoni. Tokrat sicer temu ni bilo tako, a gostje so se veselili nove zmage in prvo četrtino prvenstva končali brez poraza.

Začelo se je po notah domačih, ki so že v tretji minuti povedli prek Eliana Demirovića, ki ga je lepo zaposlil Haris Kadrić. Celjani so nato pritisnili, mreži pa sta do polčasa mirovali. Na začetku drugega dela igre natančneje v 56. minuti pa je Žan Bešir poskrbel za šok med Rierinimi izbranci. Z novo asistenco se je izkazal Kadrić.

Primorje je vodilo že z 2:0. Foto: Aleš Fevžer

A tako kot pretekli konec tedna v Kopru, so imeli Celjani tudi tokrat pripravljen odgovor. Najprej je v 70. minuti znižal povratnik v celjsko zasedbo Rudi Požeg Vancaš, štiri minute kasneje pa je po avtogolu Gašperja Petka, od katerega se je po posredovanju vratarja Denisa Pintola žoga nesrečno odbila v mrežo, semafor kazal že 2:2. V 79. minuti pa so gostje že vodili. Mario Kvesić, ki je podal že za prvi gol, je zaposlil Franka Kovačevića, ta pa se je s strelom z glavo ponovno zavihtel na vrh lestvice strelcev, kjer se mu je pred tem v petek pridružil napadalec Maribora Benjamin Tetteh. Kasneje je zabil še Matej Poplatnik, a njegov zadetek je bil po posredovanju sistema Var zaradi predhodnega prekrška razveljavljen in ostalo je pri 3:2.

Mreži v Murski Soboti mirovali

Nedeljski spored se je začel v Murski Soboti. Fazanerija, ki bo kmalu bogatejša za pomembno pridobitev, saj bo sklenjen "ring", je bila prizorišče dvoboja med Muro in Radomljami. Srečanje, ki ni ponudilo veliko priložnosti, se je končalo z remijem brez zadetkov, Radomljani pa so se tako kot zadnji izmed deseterice moštev med elito v tej sezoni prvič podpisali pod remi.

Navijači na Fazaneriji niso videli zadetka. Foto: Jure Banfi

Tekma je minila v znamenju redkih priložnosti na obeh straneh. Še najlepšo je za domače zapravil Faad Sana, ki je v 84. minuti stresel zgolj okvir vrat. Mura tako še na četrti zaporedni tekmi ni okusila slasti zmage.

Bravo ostaja trn v peti Olimpije

Če se je deveti krog začel s sosedskim štajerskim spopadom, pa se je nadaljeval še z enim lokalnim derbijem. V Stožicah sta se pomerila ljubljanska prvoligaša Olimpija in Bravo. Vodstvo prvakov je v sodelovanju z navijaško skupino Green Dragons pripravilo družinski dan, kjer bodo na svoj račun prišli najmlajši navijači, vse skupaj pa bi lahko prineslo svežo pošiljko pozitivne energije, ki bi pomagala zmajem v obdobju skromnih rezultatov in razočaranj.

Ljubljanski derbi se je začel po notah domače Olimpije, ki je povedla v četrti minuti. Alex Blanco je na robu kazenskega prostora zaposlil Antonia Marina, ta pa je prodrl med branilci Brava in na koncu okroglo usnje poslal mimo Uroša Likarja.

Bravo je na krilih Martina Pečarja pripravil preobrat. Foto: Aleš Fevžer

V 28. minuti pa so Šiškarji izenačili prek kapetana Martina Pečarja, ki je lepo preusmeril podajo Kenana Toibibuja s strani, žoga pa je poletela proti oddaljenejši vratnici in končala v mreži. V drugi minuti dodatka prvega polčasa je isti igralec zadel še drugič. Z atraktivnimi škarjicami je poizkusil Aldin Jakupović, Pečar pa se je nato spretno znašel v kazenskem prostoru in ob neodločnosti Veljka Jelenkovića in Matevža Dajčarja na koncu s konico nogometnega čevlja žogo ponovno poslal v mrežo domačih.

V drugem polčasu gledalci zadetkov niso več videli in Bravo se je na lestvici zavihtel pred mestnega tekmeca.

Koprčani hitro pozabili pokalni neuspeh

Sobotni večer je bil v znamenju srečanja v Domžalah, na katerem je skušal Anton Žlogar nadaljevati pozitiven niz. Ko se je vrnil na vroči stolček zadnjeuvrščenega kluba, dvakratni slovenski prvak po sedmih krogih ni imel še niti ene točke. Primorcu je to uspelo. V gosteh pri Bravu je s pomočjo sreče – izenačujoči zadetek v sodnikovem podaljšku je mladi Senegalec Fallou Faye dosegel s pomočjo nogometaša Brava – osvojil dragoceno točko (1:1).

Ranjeni Koprčani, ki so med tednom izpadli iz pokalnega tekmovanja, kjer jih je po izvajanju enajstmetrovk izločil sežanski Tabor, so v tekmo vstopili podjetneje, a v deveti minuti so povedli domači. Po igri z roko v kazenskem prostoru, ki jo je potrdil tudi Var, je Haris Vučkić zanesljivo izvedel najstrožjo kazen. Metoda Jurharja je poslal v eno stran, okroglo usnje pa v drugo. V 16. minuti pa so Koprčani izenačili. Po predložku Sandra Jovanovića s prostega strela z desne je bil v kazenskem prostoru najspretnejši Ivan Borna Jelić Balta in neubranljivo zabil pod prečko.

Koprčani so slavili v Domžalah. Foto: Jure Banfi

Po nekaj zatišja so v 72. minuti domači po drugem rumenem kartonu Divineja Omoregieja ostali le z desetimi na igrišču. Nedolgo za tem so kot prvi drugi zadetek na srečanju dosegli gostje. Tudi oni so imeli na voljo enajstmetrovko, v 80. minuti pa jo je uspešno v gol in vodstvo z 2:1 pretopil Tomi Jurić. V 90. minuti pa je zadnji žebelj v domžalsko krsto zabil še Isaac Matondo.

Đalović popeljal Maribor do nove zmage, Tetteh kralj strelcev

V Kidričevem, kjer so gledalci napolnili tribune, sta Aluminij in Maribor prikazala zanimiv obračun. V prvem polčasu je bila boljša gostujoča zasedba, v drugem pa sta obe nizali priložnosti, na koncu pa so se veselili izbranci Radomirja Đalovića, ki je tako vpisal še drugo zaporedno ligaško zmago na klopi Maribora. Za vijolične je to 11. zmaga na 17. tekmi v Kidričevem, z njo pa so se kot prvi zasledovalci vodilnemu Celju, ki ima še tekmo v dobrem, približali na pet točk. Varovanci Jure Arsića pa ostajajo pri 13 točkah sredi prvenstvene lestvice.

Maribor, ki je še tretjo tekmo zapovrstjo začel z enako začetno enajsterico, je sicer odločno začel tekmo, toda že v peti minuti so domači, tokrat brez kaznovanega Wisdoma Suleja, prišli do enajstmetrovke, potem ko je Adriano Bloudek v roko zadel gostujočega nogometaša Omarja Rekika. V sedmi minuti je z bele pike streljal Emir Saitoski in zelo zanesljivo zadel za 1:0.

Trener Radomir Đalović Maribor prvič vodi v gosteh. Foto: Jure Banfi

Gostje, ki so še pogrešali kaznovanega Orpheja Mbino, so bili več pri žogi, a prvič nevarneje zagrozil šele v 21. minuti, ko je vratar Matjaž Rozman ukrotil strel Jana Repasa. Prav slednji pa je v 26. minuti poskrbel za izenačenje, ko je s prostega strela z več kot 20 metrov zadel v spodnji kot Aluminijevih vrat. Repas je deset minut pozneje vpisal še podajo, ko je z desne strani podal pred gol do Benjamina Tetteha, ta pa je iz bližine dosegel svoj šesti gol v sezoni.

Na drugi strani je Behar Feta v 40. minuti poskusil z volejem, a bil nenatančen, Kidričani pa so tudi v uvodu drugega polčasa zapravili obetavno priložnost. Zato pa je svojo novo v 53. minuti izkoristil Tetteh, ko je po dolgi podaji Jana Repasa prišel sam pred Rozmana in ga matiral za svoj sedmi gol v sezoni, s čimer se je na vrhu strelske lestvice izenačil s Frankom Kovačevićem iz Celja.

Feta je v 59. minuti spet preizkusil gostujočega vratarja Ažbeta Juga, ki je svoje delo dobro opravil, le malce zatem pa je Hilal Soudani imel priložnost za 4:1, a je njegov strel z 12 metrov obranil Rozman. V 62. minuti pa so domači znova zmanjšali zaostanek, ko je iz bližine svoj tretji gol sezone dosegel Bloudek. Ta je v mrežo pospravil odbito žogo po novem strelu Fete.

Mariborčani so se z zmago v Kidričevem utrdili na drugem mestu. Foto: Jure Banfi

Priložnosti so se še naprej vrstile, v 69. minuti je po novi Repasovi podaji sam pred Rozmana prišel Sheyi Ojo, a je bil domači vratar uspešnejši, tako kot ob poskusu Nejca Viherja. V 78. minuti se je izkazal tudi Jug po močnem strelu Ivijana Svržnjaka od daleč, sledilo je še nekaj strelov na obeh straneh, Mark Španring pa je v 90. minuti s prostega strela precej z leve strani zadel še zgornji del prečke.

1. SNL, deveti krog:

Petek, 19. september:

Sobota, 20. september:

Nedelja, 21. september:

Lestvica: