Olimpija s prvencem Urbančiča po skoraj dveh letih premagala Maribor

Nogometaši Olimpije so v sedmem krogu državnega prvenstva na stadionu v Stožicah z golom Jošta Urbančiča premagali večne tekmece iz Maribora. Zmaji so vijolice premagali prvič po septembru 2023. Na vrhu slovenskega prvenstva so po sedmih krogih z osmimi točkami prednosti Celjani, ki so s 4:1 odpravili Domžalčane. Pod hat-trick se je podpisal povratnik Franko Kovačević, ki je s sedmimi goli na petih tekmah prvenstva prvi strelec. Mura in Primorje sta se na uvodni nedeljski tekmi razšla z remijem (2:2). Že v petek je Aluminij z 1:0 premagal Koper, Radomlje so v soboto zvečer gostile Bravo in izgubile z 0:6, Venuste Baboula je dosegel hat-trick.

1. SNL, sedmi krog:

Nedelja, 31. avgust:

Vrhunec sedmega kroga je predstavljal vroči derbi med Olimpijo in Mariborom. Takšni dvoboji so ponavadi odločali o razvrstitvi pri vrhu, tokrat pa je bilo drugače, saj tako zmaji kot vijolice že krepko zaostajajo za vodilnimi Celjani. Oba kluba sta se v tej sezoni že odločila za zamenjavo trenerja. Zeleno-bele po novem vodi Nizozemec Erwin van de Looi, Mariborčane pa začasno Radovan Karanović, ki na koncu ni mogel biti zadovoljen z videnim.

Jošt Urbančič je vpisal prvi zadetek za člansko Olimpijo in odločil tekmo. Foto: Aleš Fevžer Tekma se je začela precej previdno z obeh strani, si je pa domača vrsta priigrala dve polpriložnosti, enkrat so Mariborčani blokirali strel Agustinu Doffu, drugič pa je bil v osrčju kazenskega prostora malce nespreten Ivan Durdov. V 20. minuti so gosti po igranju z roko Dige dobili najstrožjo kazen, to je v 22. minuti izvedel Benjamin Tetteh, a slabo, tako da je Matevž Dajčar z obrambo razveselil domače navijače. Je pa Olimpija izkoristila svojo naslednjo priložnost, v 29. minuti je namreč za vodstvo domačih poskrbel Jošt Urbančič, ki se je v kazenskem prostoru lepo otresel svojega čuvaja Gregorja Sikoška in malce z leve strani žogo poslal v nasprotni zgornji kot mariborskih vrat. V 42. minuti je še Jan Gorenc zatresel okvir vrat gostov, a je bil v prepovedanem položaju.

Foto: Aleš Fevžer

Kmalu po začetku drugega polčasa je po preigravanju Marka Bresta cilj zgrešil Doffo, v 50. minuti je od daleč poskusil še Dino Kojić, ta pa je bil z glavo nenatančen iz bližine še v 56. minuti. Še nevarnejši je bil poskus Bresta v 58. minuti, ko je znova premešal gostujočo obrambo, na koncu pa žogo poslal malce čez prečko. Mariboru z izjemo enajstmetrovke dotlej ni uspelo izpeljati nobenega nevarnega napada, tudi v 62. minuti jim več kot kota in neposrečenega strela z glavo ni uspelo iztržiti. V 74. minuti so imeli Štajerci na voljo prosti strel z 19 metrov, a jim tudi tega ni uspelo unovčiti. V 84. minuti so gostje zatresli mrežo domačih, a so sodniki pred tem na nezadovoljstvo gostov dosodili prekršek Tetteha nad Janom Gorencem, kar je bila tudi zadnja razburljiva akcija tekme.

Kljub precej pesimističnemu vzdušju pred tekmo se je polnega plena veselila domača zasedba, ki je na obračunih z Mariborčani prekinila niz sedmih tekem brez zmage in ima zdaj 13 točk, osem manj od vodilnega Celja. Na drugi strani pa je Maribor, ki ostaja pri 11 točkah, doživel prvi ligaški poraz po petih tekmah.

Barišić: Sanchez v Maribor le ob odškodnini

Zadnji strateg, ki je popeljal Olimpijo do državnega naslova, je Victor Sanchez (2025). Foto: Aleš Fevžer Victorja Sancheza.



Direktor Igor Barišić je v pogovoru za Delo izpostavil, da bi Španec lahko prevzel vodenje Maribora, le če bi klub iz mesta ob Dravi Olimpiji plačal odškodnino. Barišić namreč trdi, da je bila pogodba s Sanchezom, ki je po koncu šampionske sezone 2024/25 zapustil Ljubljano, podaljšana. Pred večnim derbijem je naslovnice polnila tudi želja Maribora, da bi na trenerski položaj pripeljal nekdanjega stratega OlimpijeDirektorje v pogovoru za Delo izpostavil, da bi Španec lahko prevzel vodenje Maribora, le če bi klub iz mesta ob Dravi Olimpiji plačal odškodnino. Barišić namreč trdi, da je bila pogodba s Sanchezom, ki je po koncu šampionske sezone 2024/25 zapustil Ljubljano, podaljšana.

Kovačević se je vrnil s hat-trickom

Celjani so največji ponos slovenskega klubskega nogometa v Evropi. V konferenčni ligi so v play-offu kvalifikacij po dveh izjemnih predstavah izločili Banik iz Ostrave, danes pa so jim lahko navijači prvič na stadionu Z'dežele čestitali za odmeven dosežek, ki bo napolnil tudi klubsko blagajno. Četa Alberta Riere je zmago v Ostravi posvetila nesrečnemu Marku Zabukovniku, ki bo zaradi poškodbe kolena izpustil še precejšnje število tekem, danes pa znova navdušila s festivalom golov, kar tri je dosegel Franko Kovačević.

Vodilna ekipa ni imela težav z zadnjeuvrščenimi. Foto: Aleš Fevžer

Celjani so nadaljevali imeniten niz v 1. SNL, v kateri so po sedmih tekmah pri maksimalnih 21 točkah, pri tem pa so z všečnim nogometom dosegli kar 24 zadetkov. Tokrat so odpravili Domžale, ki v tej sezoni še niso osvojile niti ene točke. Dvakratni prvak je v finančni krizi, po odhodih domnevnih investitorjev iz Hrvaške pa so se zgodile nove spremembe, zdaj so v mestu ob Kamniški Bistrici pristali na sodelovanje s partnerji iz Italije.

Franko Kovačević je k zmagi prispeval tri gole. Foto: Aleš Fevžer Tudi v sedmem krogu so Celjani navdušili. Prvič se je mreža gostova zatresla že v osmi minuti, ko je zadel povratnik v postavi Kovačević. Hrvat je v 36. minuti še drugič premagal mladega vratarja Domžalčanov Benjamina Matičiča. Domžalčani so v 44. minuti dosegli 11-metrovko, uspešno jo je je izvedel Haris Vučkić. A to še niso bili vsi goli v prvem delu. Kovačević je v dodatku dosegel hat-trick za 3:1 in je zdaj na vrhu lestvice strelcev sam s sedmimi zadetki.

Riera je drugi polčas začel brez Kovačevića, a tudi to ni spremenilo težišča igre. Še naprej se je več dogajalo pred domžalskimi vrati. Danijel Šturm je bil v 63. minuti blizu povišanju vodstva in golu proti bivšemu klubu, a je zgrešil. Je pa Šturm v 85. minuti žogo natančno usmeril v spodnji levi kot Matičičevih vrat za končnih 4:1.

Mura dvakrat vodila, Primorje do točke

Prvoligaška karavana se je v nedeljo najprej ustavila v Murski Soboti. Mura je v zadnjem obdobju dvignila kakovostno raven izvedb. V prejšnjem krogu bi skoraj ostala neporažena na Bonifiki, tokrat pa želi izkoristiti prednost domačega igrišča proti Primorju, ki podobno kot Prekmurci v tej sezoni ni prepričljiv pri osvajanju točk. Tekmeca sta se na koncu morala zadovoljiti z delitvijo točk.

Mura in Primorje sta se razšla z remijem. Foto: Jure Banfi

Remi Murašev in Primorja

Muraši so ekspresno povedli, v drugi minuti jih je v vodstvo popeljal Dario Vizinger, a veselje domačih navijačev ni trajalo dolgo. V deseti minuti je udaril Haris Kadrić in izenačil. A še pred polčasom novo vodstvo Mure, po podaji Vizingerja je zadel Luka Bobičanec in postavil rezultat prvega polčasa (2:1).

V 60. minuti se je Primorju ponudila priložnost, da napada z igralcem več. Nino Kouter je z glavo udaril tekmeca, po pregledu posnetka pa je glavni sodnik domačemu kapetanu pokazal rdeči karton, tako da so belo-črni zadnjo tretjino tekme igrali z igralcem manj. Gostje so številčno prednost izkoristili v 84. minuti, ko je Kadrić po sijajnem udarcu z glavo s 15 metrov izenačil in svoji ekipi priskrbel točko.

Obe ekipi sta pri petih točkah, na osmem in devetem mestu.

Rozman branil vse, Aluminij premagal Koper

Sedmi krog, ki prinaša največji praznik klubskega nogometa v Sloveniji, saj se bosta prvič v tej sezoni spopadla največja rivala Olimpija in Maribor, se je začel v petek popoldne v Kidričevem. Drugoligaški prvak Aluminij je imenitno vstopil v sezono. Večino točk (13) je osvojil na gostovanjih, zdaj pa je prvič zmagal še na domači zelenici. Na lestvici je ujel do tega kroga drugouvrščeni Koper. Edini gol na tekmi je v prvem polčasu zabil Behar Feta. Junak treh točk Kidričanov pa je bil tudi izkušeni vratar Matjaž Rozman, ki je nekajkrat res izvrstno posredoval. Koprčani so namreč imeli kar 15 strelov znotraj okvira vrat, nogometaši Aluminija pa le dva.

Matjaž Rozman je v deževnem Kidričevem zaustavil prav vse strele Kopra in teh je bilo res veliko. Foto: Jure Banfi

Golijada Brava proti Radomljam

Venuste Baboula je zabil tri gole. Foto: Jure Banfi Za edino sobotno srečanje sta v Domžalah poskrbela Radomlje in Bravo. Mlinarji so pred tekmo ostali brez prvega strelca Mateja Malenška, rojenega Hrvata, ki je bil pred dnevi prvič vpoklican v slovensko izbrano vrsto do 21 let. Ta se namreč seli v češko ligo k dvakratnemu pokalnemu zmagovalcu Jabloncu. Malenšek ni več prvi strelec lige, saj je ravno na tej tekmi kar tri gole dosegel nogometaš iz Srednjeafriške republike Venuste Baboula. Ta je zdaj pri šestih zadetkih. Bravo je zmagal s 6:0.

1. SNL, sedmi krog:

Petek, 29. avgust:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Lestvica: