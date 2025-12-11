Albertu Rieri lahko danes uspe podvig, o katerem sanja Slovenija že desetletja!

Danes se lahko na stadionu Rujevica na Hrvaškem konča eden izmed najbolj mučnih in mizernih nizov slovenskih nogometnih klubov v evropskih tekmovanjih. Trenerju Celja Albertu Rieri, znanemu po tem, da se ne boji nikogar, se ponuja priložnost, da postane prvi strateg v zgodovini slovenskega nogometa, ki bi popeljal svoje varovance do evropske zmage na hrvaških tleh!

Hrvaška predstavlja za slovenske nogometne klube izrazito negostoljubno in skrajno težko osvojljivo okolje. Pri južnih sosedih so se v sklopu evropskih tekmovanj mudili že 13-krat, njihov izkupiček pa je tako skromen, da je statistika ogromna zaveznica Hrvatov. Igra številk sporoča, da so slovenski nogometni klubi na 13 gostovanjih le dvakrat remizirali, na vseh ostalih tekmah pa ostali praznih rok. In to pogosto s kar veliko razliko. Slovenski klubi so bili tako večkrat nebogljeni in obsojeni na neuspeh.

Vsa gostovanja slovenskih klubov na Hrvaškem:

Tekma Rezultat Leto Varteks Varaždin : Rudar Velenje 1:0 1998 Osijek : Gorica 1:0 2001 Zagreb : Koper 2:2 2003 Dinamo Zagreb : Maribor 2:1 2003 Dinamo Zagreb : Primorje 4:0 2004 Slaven Belupo : Drava 1:0 2005 Dinamo Zagreb : Domžale 3:1 2007 Dinamo Zagreb : Domžale 3:2 2008 Dinamo Zagreb : Koper 5:1 2010 Split : Domžale 3:1 2011 Dinamo Zagreb : Maribor 2:1 2012 Hajduk Split : Koper 4:1 2015 Rijeka : Olimpija 1:1 2024

Skupna statistika in uspešnost slovenskih klubov:

13 tekem: 0 zmag - 2 remija - 11 porazov, gol razlika 11:32

V športu pa je po navadi vsakega niza enkrat konec. Slovenija ima danes v rokah prav posebnega aduta, ki bi lahko prekinil tako klavrn niz in dokazal, da zmorejo na Hrvaškem zmagovati tudi slovenski klubi.

V zgodovini evropskih tekmovanj se namreč še ni zgodilo, da bi se s hrvaškim klubom pomerili Celjani. Grofe tako danes čaka krstno gostovanje na hrvaških tleh. V obdobju, ko jim gre pod vodstvom Alberta Riere imenitno, saj navijače z uspešnimi rezultati in odločnimi predstavami razvajajo tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, se jim ponuja veličastna priložnost, da bi ustvarili zgodovinski podvig. Da bi dosegli to, česar v preteklosti ni uspelo preostalim slovenskim klubom, med njimi niti obema največjima, Mariboru in Olimpiji.

Slovenski klubi bolj ali manj nizali poraze

Nogometaši Olimpije so lani na stadionu Rujevica ostali neporaženi (1:1). Foto: Nel Pavletic/PIXSELL V evropskih tekmovanjih je v zadnjih desetletjih na Hrvaškem gostovalo osem različnih slovenskih klubov, njihov izkupiček pa je bil zelo skromen. Maribor, Olimpija, Koper, Domžale, Primorje, Rudar Velenje, Gorica in Drava so vselej naleteli na previsoke prepreke, da bi se lahko pri južnih sosedih razveselili zmage.

Na 13 tekmah so le dvakrat ostali brez poraza in se s hrvaškim klubom razšli brez zmagovalca. Koprčanom je to uspelo na začetku stoletja v nekdanjega pokalu Intertoto proti danes obubožanemu hrvaškemu nižjeligašu Zagrebu (2:2), dodaten val optimizma pa nudi podatek, da se je brez poraza slovenskega kluba končalo tudi zadnje gostovanje predstavnika 1. SNL na Hrvaškem. Takrat je bila v glavni vlogi Olimpija, ki je lani pokvarila načrte Rijeki. Na Rujevici, stadionu, kjer bo ravno danes gostovalo Celje, se je hrabro zoperstavila hrvaškemu favoritu in se dokopala do neodločenega rezultata (1:1).

Victor Sanchez je lani z Olimpijo prizadejal zgodovinsko sramoto Rijeki. Tokrat bo skušal v vlogi trenerja reškega kluba pokvariti načrte Celjanom. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Zanimivo je, da ga je dosegla pod vodstvom Victorja Sancheza, zdajšnjega stratega Rijeke, ki je na povratni tekmi v Stožicah po eni najbolj popolnih predstav slovenskih klubov v zgodovini evropskih tekmovanj Rečanom prizadejal nepopisno sramoto in popeljal zmaje do izjemne zmage s 5:0.

Nov mejnik Celja pod vodstvom Riere?

Celjani so zadnjo evropsko zmago v gosteh proslavljali prejšnji mesec na Irskem. Foto: Guliverimage Pregovorno majhen nogometni svet je poskrbel, da bi se lahko poldrugo leto po neverjetni evropski rapsodiji Olimpije vpisal v zgodovino bistveno drugače. Obstaja namreč možnost, da bi lahko postal prvi trener hrvaškega kluba, ki bi v Evropi doživel domači poraz proti tekmecu iz Slovenije.

Sodeč po razmišljanju in odločnosti Alberta Riere, ki prihaja na Rujevico z jasno željo po zmagi, je možen tudi takšen scenarij. Celjani so v zadnjih letih v Evropi v gosteh premagali že nekaj močnih in uglednih klubov. Pod vodstvom Riere so se denimo veselili zmag tudi na Portugalskem (Vitoria), v Švici (Lugano), na Češkem (Banik) in Cipru (APOEL). Je morda napočil čas še za prvo zmago na Hrvaškem?

Če bi se Celjanom uresničil načrt, bi Slovenija po nizu silnih razočaranj končno dočakala junaka, ki bi se z gostovanja na Hrvaškem vrnil s prestižno zmago. Na Rujevici bi tako znalo biti še pestro. Obračun med Rijeko in Celjem se bo danes začel ob 21. uri.