Nogometna zveza Slovenije konferenčna liga konferenčna liga NK Rijeka Victor Sanchez del Amo Albert Riera NK Celje

Trener Rijeke Victor Sanchez o vroči temi v Sloveniji

Victor Sanchez spoštuje NZS, Keka in slovenski nogomet, a ...

Victor Sanchez Rijeka | Victor Sanchez se odlično počuti na Reki. | Foto Guliverimage

Victor Sanchez se odlično počuti na Reki.

Foto: Guliverimage

Kdo bo novi selektor slovenske nogometne reprezentance? V medijih je zaslediti ogromno kandidatov, omenjata se tudi španska znanca Albert Riera in Victor Sanchez. Trener Celja je v torek v Cankarjevem domu sporočil, da bi z veseljem pomagal Sloveniji in sprejel odgovorno vlogo, ob tem pa bi ostal tudi trener grofov. Njegov rojak, ki vodi Rijeko, pa je pojasnil, da trenutno razmišlja le o vodenju hrvaškega kluba. Dodal je tudi, da ga ni dosegla nobena ponudba Nogometne zveze Slovenije (NZS).

Albert Riera, Radenko Mijatović
Sportal Predsednik NZS klepetal z Albertom Riero, Slovenija zastrigla z ušesi

Ko Matjaž Kek ni podaljšal sodelovanja s krovno zvezo, je postalo jasno, da bo moral prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović v bližnji prihodnosti izbrati njegovega naslednika. Do zdaj so položaj selektorja zasedali le domači strokovnjaki, tokrat pa se bistveno bolj odprto kot v preteklosti razmišlja tudi o tem, da bi podobno, kot so v preteklosti storili že vsi preostali priljubljeni moštveni športi v Sloveniji (košarka, rokomet, odbojka in hokej na ledu), lahko ponudili priložnost tujcu.

Ali bi radi videli, da bi slovensko nogometno reprezentanco prvič v zgodovini vodil tujec?

  • Da
    58,59 %
    556 glasov
  • Ne
    41,41 %
    393 glasov
Oddanih 949 glasov

Sanchez se ne ukvarja z govoricami

Rijeko želi popeljati med 24 najboljših v konferenčni ligi. | Foto: Guliverimage Rijeko želi popeljati med 24 najboljših v konferenčni ligi. Foto: Guliverimage Omenjata se tudi Španca, ki ju slovenska javnost dobro pozna, saj sta v 1. SNL že osvajala lovorike. To sta Albert Riera in Victor Sanchez, ki se bosta v četrtek pomerila za točke v konferenčni ligi na Rujevici. Strateg Celja je svoje o tem, ali bi ga zanimala vloga selektorja, povedal na svečanosti v Cankarjevem domu. Kaj pa o vsem skupaj meni Sanchez? Na novinarski konferenci na Reki je razkril, da ni od NZS prejel nobene ponudbe. S tem je ovrgel govorice, da naj bi vodstvo krovne zveze že stopilo v stik z njim.

"Na to, kar se piše in govori v medijih, se ne oziram. Imam ogromno dela z Rijeko, zato sem osredotočen le na to. Povedali so mi, da se v medijih glede novega selektorja Slovenije omenja tudi moje ime, a lahko potrdim, da nisem o tem prejel nobenega klica," je povedal nekdanji trener Olimpije, ki se je sredi jesenskega dela preselil na Reko.

Kdo bo nasledil Matjaža Keka? | Foto: Aleš Fevžer Kdo bo nasledil Matjaža Keka? Foto: Aleš Fevžer

"Zelo spoštujem NZS, kolega Matjaža Keka in celoten slovenski nogomet. V Sloveniji sem delal celo sezono. Hvaležen sem Olimpiji in slovenskemu nogometu, saj sem si prav po zaslugi dela z ljubljansko Olimpijo prislužil ponudbo Rijeke. Če ne bi bil uspešen z Olimpijo, verjetno danes ne bi vodil Rijeke," je pojasnil 49-letni Španec in še enkrat ponovil, da ga glede morebitnega prevzema mesta selektorja slovenske reprezentance ni kontaktiral prav nihče iz NZS.

Sanchez: Tu se počutim kot v Španiji

V četrtek bo skušal znova pokvariti načrte Albertu Rieri. | Foto: Guliverimage V četrtek bo skušal znova pokvariti načrte Albertu Rieri. Foto: Guliverimage Dan pred srečanjem s Celjem, na katerem se bo prvič po dobri polovici leta spet pomeril z rojakom Riero, je tako povsem posvečen ciljem in nalogam, ki jih prinaša vloga trenerja Rijeke.

"Nikoli ne veš, kaj ti prinaša prihodnost. Vloga selektorja katere izmed reprezentanc je ena izmed mikavnih možnosti, a trenutno se želim osredotočiti le na Rijeko. Ne pride mi na misel, da bi počel kaj drugega. Razmišljam le o Rijeki, o klubu in mestu, ki je sprejelo mojo družino, kot da tu živimo že dolgo. Tu se počutim kot v Španiji. Presrečen sem na Reki. Pripravljam ekipo za tekmo s Celjem, ki ga želim premagati. Osredotočen sem le na to," je Sanchez usmerjen v izziv, da bi v četrtek na Rujevici – kjer je to evropsko jesen že ugnal praško Sparto – odpravil še slovenskega jesenskega prvaka in si tako zagotovil napredovanje v izločilni del tekmovanja.  

Nogometna zveza Slovenije konferenčna liga konferenčna liga NK Rijeka Victor Sanchez del Amo Albert Riera NK Celje
